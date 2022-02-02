Витратити неможливо? Що купити на залишок з "тисячі Зеленського" в 50 грн і менше

Розповідаємо, чи можна розважитись і щось придбати на залишок у 50 грн і менше

Куди витратити залишок із "1000 Зеленського" / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мільйони українців вже витратили так звану "тисячу Зеленського" за вакцинацію повністю або майже до кінця. Інколи, від покупок залишається крихітний залишок, який дуже важко витратити, а просто так лишити шкода.

"Сьогодні" знайшли декілька варіантів, на що можна витратити залишок у розмірі 50 грн і менше.

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Отже, навіть на 50 гривень все ще можна купити квиток до кінотетру і навіть в Києві.

Наприклад у столиці є ціла мережа комунальних кінотеатрів до якої входять 12 об’єктів у різних точках міста.

Так, у кінотеатрі "Промінь" можна придбати квиток на денний сеанс усього за 40 чи 50 гривень, щоправда – лише у будній день.

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Афіша кінотеатру "Промінь" / Фото: kino-teatr.ua

Тож у своєму місті зверніть увагу не на найпопулярніші кінотеатри, а на ті, що є комунальною власністю міста.

Якщо ви студент чи пенсіонер, і маєте пільгу, можете зазирнути навіть у історичний музей в Києві. Квиток на одну особу обійдеться рівно у 50 гривень.

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Дитячий квиток за 45 гривень можна купити у львівський музей, а у Харкові дорослий квиток коштує 30 гривень, а пільговий та дитячий – усього 20.

Ви здивуєтесь, але на 50 гривень та меньше, можна порадувати книжкою свою дитину. Саме на дитячі книжки, розмальовки та навіть навчальні посібники діють великі знижки.

Так, можна придбати шкільні прописи на наступний рік, підручник для підготовки до ДПА, посібники з німецької, основ здоров’я та підручник історії.

А для малюків дошкільного віку можна обрати цікаві розмальовки чи так звані "розвивайки".

Книги зі знижкою / Фото: yakaboo.ua/ua

На і на останок, можете витратити свої 50 гривень на спорт, орендувавши бігову доріжку чи купивши абонемент на разове відвідування.

На що можна витратити 1000 за вакцинацію?

Державна програма "єПідтримка", в рамках якої усі вакциновані двома дозами громадяни отримають виплату на віртуальну карту, покликана допомогти найбільш постраждалим сферам бізнесу.

Через це, витратити свою тисячу можна лише на визначений перелік товарів та послуг:

книги;

відвідування спортивного залу;

квитки на внутрішні рейси;

похід у деякі ресторани та кафе;

квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Для людей віком від 60 років також дозволено витрачати і кошти на ліки. "Сьогодні" писали, що саме українці можуть придбати у аптеці.