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Як витратити "тисячу Зеленського" на ліки – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 січня, 18:57
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Розповідаємо, хто може скористатися "ковідною" тисячею в аптеці і як це зробити
"Тисячу Зеленського" можна витратити по-новому
"Тисячу Зеленського" можна витратити по-новому / Фото: Колаж: Сьогодні

З 24 січня українцям буде дозволено витратити так звану "тисячу Зеленського" на ліки. Однак не всім, а лише громадянам 60 років і старше.

У пресслужбі онлайн-порталу "Дія" пояснили, як система зрозуміє, кому можна продавати ліки і як взагалі скористатись цією можливістю.

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Як це працює?

Отже, жодних окремих операцій людям старше 60 років робити не потрібно. Все, що треба – мати "зелений" СOVID-сертифікат у "Дії" та підходити під вікові обмеження.

Не має значення, коли саме ви оформили вітуальну картку "єПідтримка", це можна зробити навіть зараз, якщи ви ще не берете участь у програмі.

Як купити ліки?

Коли програма запрацює, тобто з 24 січня, потрібно розплатитись у аптеці карткою "єПідтримка" і саме у момент проведення платежу банк перевірятиме, чи виповнилось вам 60 років.

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Йдеться про той банк, через який саме ви оформлювали віртуальну картку.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"

Президентська програма запрацювала у грудні 2021 року. Вона передбачає виплату бонусу у вигляді 1000 гривень усім, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Для отримання виплат потрібно оформити віртуальну картку "єПідтримка" і зареєструватись у застосунку "Дія", а витрати тисячу, окрім ліків, можна на такі послуги та товари:

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  • книги;
  • відвідування спортивного залу;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

"Сьогодні" також писали, як отримати пластикову карту "єПідтримка", і розповідали, кому ще планують роздавати гроші.

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