Як витратити "тисячу Зеленського" на ліки – інструкція

З 24 січня українцям буде дозволено витратити так звану "тисячу Зеленського" на ліки. Однак не всім, а лише громадянам 60 років і старше.
У пресслужбі онлайн-порталу "Дія" пояснили, як система зрозуміє, кому можна продавати ліки і як взагалі скористатись цією можливістю.
Як це працює?
Отже, жодних окремих операцій людям старше 60 років робити не потрібно. Все, що треба – мати "зелений" СOVID-сертифікат у "Дії" та підходити під вікові обмеження.
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Не має значення, коли саме ви оформили вітуальну картку "єПідтримка", це можна зробити навіть зараз, якщи ви ще не берете участь у програмі.
Як купити ліки?
Коли програма запрацює, тобто з 24 січня, потрібно розплатитись у аптеці карткою "єПідтримка" і саме у момент проведення платежу банк перевірятиме, чи виповнилось вам 60 років.
Йдеться про той банк, через який саме ви оформлювали віртуальну картку.
На що можна витратити "тисячу Зеленського"
Президентська програма запрацювала у грудні 2021 року. Вона передбачає виплату бонусу у вигляді 1000 гривень усім, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.
Для отримання виплат потрібно оформити віртуальну картку "єПідтримка" і зареєструватись у застосунку "Дія", а витрати тисячу, окрім ліків, можна на такі послуги та товари:
- книги;
- відвідування спортивного залу;
- квитки на внутрішні рейси;
- ліки;
- похід у деякі ресторани та кафе;
- квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.
"Сьогодні" також писали, як отримати пластикову карту "єПідтримка", і розповідали, кому ще планують роздавати гроші.