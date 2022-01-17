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"Тисячу Зеленського" планують роздавати 12-річним: на що вони зможуть її витратити

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 17:30
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Програму планують розширити для дітей віком від 12 до 18 років
Діти зможуть оплатити позашкільні заняття
Діти зможуть оплатити позашкільні заняття / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство освіти і науки запропонувало розширити програму "єПідтримка" на дітей віком 14-18 років. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

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Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Коли саме запрацює послуга ще не повідомили. Припускаємо, що з наступною хвилею виплат "тисячі Зеленського".

Вакциновані українці старше 60 років, як і діти до 18 років, теж не мають можливості використати "тисячу Зеленського". Вирішити це питання планують на засіданні Кабміну. Судячи з усього, мова про виробництво реальних карток, гроші з яких можна буде витратити в аптеках, про що анонсувалося раніше.

Що таке "тисяча Зеленського"?

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів.

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З одного боку, це має заохотити вакцинованих громадян, а з іншого – допомогти сферам бізнесу, що особливо постраждали від обмежень.

Наприклад, "тисячу Зеленського" можна витратити на:

  • книги;
  • відвідання спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.

Нагадаємо, що згодом отримати "тисячу Зеленського" можна буде і без "Дії". Офлайн видаватимуть її, за очікуваннями в Офісі президента, ті самі банки, які є і ще стануть партнерами "єПідтримки".

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    Раніше ми також розповідали, як глава "Нової пошти" присоромив українців, охочих отримати "тисячу Зеленського".

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