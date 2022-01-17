"Тысячу Зеленского" планируют раздавать 12-летним: на что они смогут ее потратить

Министерство образования и науки предложило расширить программу "єПідтримка" на детей в возрасте 14-18 лет. Также прорабатывають решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Когда заработает услуга еще не сообщили. Предполагаем, что со следующей волной выплат "тысячи Зеленского".
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Вакцинированные украинцы старше 60 лет, как и дети до 18 лет, тоже не имеют возможности использовать "тысячу Зеленского". Решить этот вопрос планируется на заседании Кабмина. Судя по всему, речь идет о производстве реальных карт, деньги с которых можно будет потратить в аптеках, о чем анонсировалось ранее.
Что такое "тысяча Зеленского"?
8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выделение всем вакцинированным от коронавируса украинцам 1000 грн, которую они могут потратить на четко ограниченный перечень услуг и товаров.
С одной стороны, это должно поощрить вакцинированных граждан, а с другой – помочь особо пострадавшим от ограничений сферам бизнеса.
Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на такие товары и услуги:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарства;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.
Напомним, что скоро получить "тысячу Зеленского" можно будет и без "Дії". Офлайн будут выдавать ее, по ожиданиям в Офисе президента, те же банки, которые есть и еще станут партнерами "єПідтримки".
Раньше мы также рассказывали, как глава "Новой почты" пристыдил украинцев, желающих получить "тысячу Зеленского".