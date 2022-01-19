Как потратить "тысячу Зеленского" на лекарства – инструкция

Рассказываем, кто может воспользоваться "ковидной" тысячей в аптеке и как это сделать

"Тысячу Зеленского" можно потратить по-новому / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 января украинцам будет разрешено потратить так называемую "тысячу Зеленского" на лекарства. Однако не всем, а только гражданам 60 лет и старше.

В пресс-службе онлайн-портала "Дія" объяснили, как система поймет, кому можно продавать лекарства и как вообще воспользоваться этой возможностью.

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Как это работает?

Итак, никаких отдельных операций людям старше 60 лет делать не нужно. Все, что требуется, – иметь "зеленый" СOVID-сертификат в "Дії" и подходить под возрастные ограничения.

Неважно, когда именно вы оформили витуальную карточку "єПідтримка", это можно сделать даже в данный момент, если вы еще не участвуете в программе.

Как купить лекарство?

Когда программа заработает, то есть с 24 января, нужно расплатиться в аптеке картой "єПідтримка" и именно в момент проведения платежа банк будет проверять, исполнилось ли вам 60 лет.

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Речь идет о банке, через который именно вы оформляли виртуальную карточку.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Президентская программа начала работу в декабре 2021 года. Она предусматривает выплату бонуса в виде 1000 гривен всем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Для получения выплат нужно оформить виртуальную карту "єПідтримка" и зарегистрироваться в приложении "Дія", а потратить тысячу, кроме лекарств, можно на следующие услуги и товары:

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книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

"Сегодня" также писали, как получить пластиковую карту "єПідтримка", и рассказывали, кому еще планируют раздавать деньги.