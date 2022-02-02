"Тысячу Зеленского" разрешили потратить на комуналку – кто сможет это сделать

В Кабмине рассказали, кто еще может купить лекарства за "ковидную" тысячу на лекарства и кому разрешено оплатить ей коммуналку

Кто еще сможет купить лекарства и оплатить коммуналку с "тысячи Зеленского" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Вакцинированные двумя дозами граждане с инвалидностью 1 и 2 групп смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарственные средства и коммуналку.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Правительства.

Реклама

Дата, когда эта возможность станет доступной для украинцев – пока неизвестна. По словам Шмыгаля, опция оплаты коммунальных еще не подключена к программе.

Шмигаль напомнил, что люди 60 лет и старше уже могут потратить средства на лекарства и отметил, что за 9 дней работы нововведения украинцы потратили уже 132 млн. грн на приобретение лекарственных средств.

Также действие программы расширят на лиц от 14 лет и добавят новые услуги и товары в перечень. Подростки смогут потратить "тысячу Зеленского" на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Реклама

Кто уже может потратить деньги на лекарства?

Дополняется...