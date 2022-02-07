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"Укрзализныця" отключила популярную функцию – что больше нельзя делать с билетами

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 10:45
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Пассажир "Укрзализныци" рассказал, чем неработающая функция на официальном сайте пугает пользователей
Что пугает пользователей на сайте "Укрзализныци"
Что пугает пользователей на сайте "Укрзализныци" / Фото: УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Пассажир "Укрзализныци" рассказал, что на сайте перевозчика не работает функция "Добавить в календарь" и при этом "пугает людей".

Об этом пользователь написал на своей странице в Facebook.

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Мужчина рассказал, что при оплате проездных документов на сайте можно увидеть кнопку "Добавить в календарь".

При нажатии она не просто не работает, на экране появляется надпись: "Приложение заблокировано. Это приложение пыталось получить доступ к конфиденциальной информации в вашем аккаунте Google".

По словам пассажира, эта функция не работает еще с прошлого года и "пугает людей почем зря".

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"И это при том, что для добавления в гугл календарь не нужен никакой доступ к аккаунту, приложения и прочая лабуда", – рассказывает пользователь.

Что ответили в "Укрзализныце"?

Представители компании извинились за неудобства и подтвердили, что функция действительно отключена.

Все дело в том, что она привязана к мобильному приложению, которое использовалось ранее, а сейчас также отключено.

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"Мы уже работаем над разработкой собственного приложения с полным функционалом прямой покупки билетов и другими полезными фишками. Тем не менее, мы запустили чат-бот, пока продолжаются разработки, где такая функция есть", – подсказали мужчине.

Как сэкономить на билетах?

Ранее мы рассказывали, что в некоторый дни "Укрзализныця" продает билеты дешевле, чем обычно.

"Дешевыми" днями являются: вторник, среда, четверг и суббота.

А вот в понедельник, пятницу и воскресенье стоимость билетов выше, поскольку население более активно их покупает.

Например в пятницу и воскресенье билеты стоят на 10% дороже, а во вторник и среду, наоборот – на 10% дешевле.

"Сегодня" также писали, как купить билет на "тысячу Зеленского" и рассказывали, где выгоднее покупать проездные документы.

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