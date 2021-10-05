Унитаз по цене смарт-квартиры: "Укрзализныця" закупила сверхдорогие запчасти для вагонных туалетов

"Укрзализныця" закупила сиденья для туалетов в вагонах по 10 тыс. грн и кнопки для смыва воды почти по 7 тыс.
Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро".
В них говорится о том, что Филиал "Пассажирская компания" АО "Украинская железная дорога" заключила соглашение по результатам тендера с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.
Некоторые запчасти, например обычные сиденья для унитаза от немецкой фирмы Evac, стоят около 9,5 тыс. грн за одну штуку, а каждая кнопка смыва обойдется в 6 790 грн.
В спецификации товара можно увидеть, что "Укрзализныця" закупила 41 унитазный блок общей стоимостью более 10,5 млн грн.
Каждый такой блок стоит около 260 тыс. грн и это еще без НДС, с которым цена переваливает за 300 тис. О его функциях пока ничего не известно.
За эти деньги можно купить небольшую смарт-квартиру в Киевской области, свидетельствуют данные на сайте купли-продажи.
Новые услуги в "Укрзализныце"
1 октября "Укрзализныця" сообщила, что запускает в наиболее популярных мессенджерах чат-бот, который поможет легко купить или обменять билет.
Кроме этого, в чат-боте будет функция "оставить отзыв" о чистоте вагона и работе проводника, а также можно будет посмотреть расписание поездов.