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Больше 1000 грн за билет! Что шокировало украинца в люкс-вагоне "Укрзализныци"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 января, 13:50
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Пассажир "Укрзализныци" рассказал о несоответствии условий СВ высокой цене билетов
За что пассажир отдал 1000 грн
За что пассажир отдал 1000 грн / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Пассажир "Укрзализныци", купивший довольно дорогой билет в СВ (цена – более тысячи гривен), пожаловался на условия в вагоне.

Об этом он разместил пост в Facebook.

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По словам пассажира, он путешествовал из Львова в Мариуполь и дорогие билеты в вагон с повышенным комфортом купил специально, поскольку ему нужно было провести в пути свыше 28 часов.

"Но оказалось, что мои минимальные ожидания комфорта вагоне СВ в 2022 году оказались слишком завышенными. Простое ожидание наличия электрических розеток в купе потерпело крах", – говорится в отзыве.

Тогда мужчина решил поискать розетки в коридоре, однако напряжение в них было только 110 В, что чрезвычайно мало для повседневных нужд, например зарядки девайсов.

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Розетка с мощностью 220 В в вагоне все же нашлась, однако находилась прямо у туалета.

Что ответили в "Укрзализныце"

Представители "Укрзализныци" отреагировали на отзыв и извинились за неудобства в поездке.

У мужчины попросили подробную информацию о номере его поезда и вагона и пообещали, что передали жалобу в ответственное подразделение.

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"Сейчас "Укрзализныця" постепенно обновляет парк подвижного состава. На сегодняшний день мы уже получили новые пассажирские СВ-вагоны", – написали представители компании.

Услуги "Укрзализныци"

Ранее мы создали для вас список интересных, однако не очень известных услуг перевозчика, которыми может воспользоваться каждый пассажир.

Среди этих услуг есть как бесплатные, так и платные. За деньги можно воспользоваться камерами хранения, багажным отделением, залом ожидания повышенного комфорта и комнатой отдыха.

А бесплатно можно подождать в общем зале вокзала.

"Сегодня" также писали, как выгодно приобрести ж/д билеты и в какие дни их продают подешевле.

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