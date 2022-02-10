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Підставка для пляшок за ціною смартфона: "Укрзалізниця" втридорога закупила меблі для вагону

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 лютого, 10:20
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Розповідаємо, у скільки компанії обійшовся один комплект меблів для вагонів СВ і наскільки сильно вона переплатила
Скільки грошей було витрачено на меблі
Скільки грошей було витрачено на меблі / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українців шокувала вартісь комплекту меблів, який "Укрзалізниця" придбала для одного вагону СВ.

Про це йдеться у результатах тендеру за системою Prozorro.

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Отже, меблі для одного вагону СВ обійшлися країні у 1,7 млн. грн. Розцінки на предмети меблів такі:

  • Нижня полиця – 37 336 грн;
  • Крісло провідника – 40 590 грн;
  • Пляшкотримач – 13 200 грн;
  • Стіл купе пасажира - 6 960 грн;
  • Стіл провідника – 8 902 грн;
  • Спинка – 5 508 грн;
  • Підголовник – 4 728 грн;
  • Вішалка для одягу – 1 680 грн;
  • Тримач дрібних речей – 1 440 грн;
  • Матрац – 4 740 грн.

Один із користувачів Facebook – Володимир Даценко, порахував, що комплект меблів для одного купе обійшовся приблизно у 200 тисяч. грн.

За його словами, компанія сильно переплатила, наприклад за сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160.

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"Укрзалізниця" купує їх по 11 316 грн з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187 грн. У виробника мабуть іще дешевше.Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині", – пише чоловік.

За інші позиції "Укрзалізниця" також переплатила, можливо навіть більше, йдуться у пості. Представники компанії на скаргу поки що не відреагували.

Як купити квиток на "тисячу Зеленського"?

Раніше у компанії розповіли усі тонкощі купівлі залізничних квитків на так звану "ковідну" тисячу.

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Головне правило – не можна придбати квиток дорожче тисячі гривень, або залишка від неї на вашій карті "єПідтримка". Ви не можете доплатити різницю з іншої карти чи поповнити цю.

Також для купівлі доведеться скористатися ботом "Укрзалізниці" у одному з месенджерів.

Алгоритм дій такий:

  • залиште свій номер телефону та скористайтесь "кодом підтвердження", який на нього надійде;
  • у загальному меню оберіть пункт "купити квиток".
  • підтвердіть, що ви ознайомлені із правилами та погоджуєтесь з ними;
  • оберіть усі потрібні параметри: місто, станцію відправлення, станцію прибуття, дату поїздки, тип вагону, місце у ньому, свої ПІБ, наявність пільг, напої, постіль;
  • оберіть спосіб оплати "Оплата Visa або іншою карткою" та оберіть картку "єПідтримка".

"Сьогодні" також писали, яку функцію відключила "Укрзалізниця" і розповідали, що шокувало українця у люкс-вагоні.

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