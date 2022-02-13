ДТП или авиакатастрофа? Какой вид транспорта украинцы боятся больше всего

По мнению украинцев, самым опасным видом транспорта является автотранспорт.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, который был проведен специально для "Деньги Сегодня".
Итак, 35,8% респондентов считают автотранспорт самым опасным, еще 19,4% отдали свой голос за авиаперевозки.
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За железнодорожный транспорт проголосовали 18,4% опрашиваемых, 3,3% считают наиболее опасным передвижение по воде.
Для 21,2% украинцев дать ответ на вопрос оказалось тяжело, а 1,8% назвали другие виды транспорта.
Всего в опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.
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Как купить билет за "тысячу Зеленского"
Ранее представители "Укрзализныци" подробно рассказали, как купить в рассрочку за вакцинацию ж/д билет.
Главное помните, что вы никак не можете приобрести с карты "єПідтримка" билеты на сумму больше, чем на ней находится. Вы также не можете ее пополнить или доплатить с другой карты.
Для покупки билетов нужно будет воспользоваться чат-ботом "Укрзализныци" в одном из мессенджеров.
"Сегодня" также писали, что можно получить за отмену авиарейса, и рассказывали, какой рейс запускает МАУ в Европу.