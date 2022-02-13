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ДТП или авиакатастрофа? Какой вид транспорта украинцы боятся больше всего

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 февраля, 14:32
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Рассказываем, какой транспорт украинцы назвали самым опасным и кто не боится вообще ничего
Какого транспорта украинцы боятся больше всего
Какого транспорта украинцы боятся больше всего / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

По мнению украинцев, самым опасным видом транспорта является автотранспорт.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, который был проведен специально для "Деньги Сегодня".

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Итак, 35,8% респондентов считают автотранспорт самым опасным, еще 19,4% отдали свой голос за авиаперевозки.

За железнодорожный транспорт проголосовали 18,4% опрашиваемых, 3,3% считают наиболее опасным передвижение по воде.

Для 21,2% украинцев дать ответ на вопрос оказалось тяжело, а 1,8% назвали другие виды транспорта.

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Всего в опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

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Как купить билет за "тысячу Зеленского"

Ранее представители "Укрзализныци" подробно рассказали, как купить в рассрочку за вакцинацию ж/д билет.

Главное помните, что вы никак не можете приобрести с карты "єПідтримка" билеты на сумму больше, чем на ней находится. Вы также не можете ее пополнить или доплатить с другой карты.

Для покупки билетов нужно будет воспользоваться чат-ботом "Укрзализныци" в одном из мессенджеров.

"Сегодня" также писали, что можно получить за отмену авиарейса, и рассказывали, какой рейс запускает МАУ в Европу.

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