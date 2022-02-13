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ДТП чи авіакатастрофа? Який вид транспорту українці бояться найбільше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 лютого, 14:32
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Розповідаємо, який транспорт українці назвали найнебезпечнішим і хто не боїться взагалі нічого
Якого транспорту українці бояться найбільше
Якого транспорту українці бояться найбільше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На думку українців, найнебезпечнішим видом транспорту є автотранспорт.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus, яке було проведене спеціально для "Гроші Сьогодні".

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Отже, 35,8% респондентів вважають автотранспорт найнебезпечнішим, ще 19,4% віддали свій голос за авіаперевезення.

За залізничний транспорт проголосували 18,4% опитуваних, 3,3% вважають найнебезпечнішим пересування по воді.

Для 21,2% українців дати відповідь на питання виявилось важко, а 1,8% назвали інші види транспорту.

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Усього в опитуванні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 до 60 років .

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановіть мобільний застосунок Gradus.

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Як купити квиток за "тисячу Зеленського"

Раніше представники "Укрзалізниці" детально розповіли, як купити на виплату за вакцинацію залізничний квиток.

Головне пам’ятайте, що ви ніяк не можете придбати з картки "єПідтримка" квитки на суму більше, ніж на ній знаходиться. Ви також не можете її поповнити або доплатити з іншої картки.

Для купівлі квитків потрібно буде скористатися чат-ботом "Укрзалізниці" у одному з месенджерів.

"Сьогодні" також писали, що можно отримати за скасування авіарейсу, та розповідали, який рейс запускає МАУ до Європи.

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