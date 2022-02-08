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600 євро та номер у готелі: що отримають українці за скасування авіарейсу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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8 лютого, 17:42
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Що робити і як бути, якщо ваш рейс на літак раптово скасували
Які є компенсації за скасування авіарейсу
Які є компенсації за скасування авіарейсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напевно, багатьом знайома ситуація, коли рейс на літак раптово скасовується або переноситься. Для деяких людей така подія може стати головним розчаруванням року, адже скасування авіарейсу може зіпсувати враження від довгоочікуваної відпустки або зірвати дуже важливу ділову зустріч. Втім, навіть якщо ваш рейс затримали або скасували, у вас однаково є одразу кілька переваг.

Так, за рейс, який було скасовано з будь-якої причини, пасажир може розраховувати на повну компенсацію вартості авіаквитка без штрафних санкцій, пише видання Avianews.com .

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Якщо ж квиток вже було частково використано, то авіаперевізник повертає вартість за невикористані перельоти . Це правило діє на рейсах з Євросоюзу, України, Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн.

Авіакомпанії можуть пропонувати і альтернативні рейси наприклад, з перенесенням дати вильоту на другий день. Так, якщо ви повинні були відлетіти 1 березня , ваш квиток можуть переоформити на виліт 25 лютого або 15 березня .

Ще одна опція передбачає зміна маршруту . Якщо авіакомпанія відмінила рейс Київ-Рим , вона може запропонувати полетіти з Києва в Мілан . Але в такому разі потрібно обов'язково уточнити, чи авіаперевізник покриє витрати на наземний транспорт з Мілана до Риму, адже така практика існує.

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Готель та їжа при скасуванні рейсу

Якщо рейс скасовується або переноситься на кілька днів , пасажири мають право на безкоштовне проживання в готелі та харчування.

Якщо ж авіаперевізник навідріз відмовляється надавати таку послугу, ваші дії повинні бути такими:

  • самостійно оплачуєте їжу та номер у готелі;
  • обов'язково зберігаєте чеки;
  • пишіть звернення до авіакомпанії з проханням компенсувати витрати.

Додаткова компенсація

Право на неї є у пасажирів у ЄС та Україні, якщо авіакомпанія скасовує рейс менш ніж за 14 днів до вильоту. Додаткова виплата належить, якщо рейс скасували не через погоду або безпеку перельотів. Компенсація належить, якщо літак вирішили не піднімати в повітря через погане завантаження.

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Розмір компенсації:

  • 250 євро – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;
  • 400 євро – від 1500 до 3500 км;
  • 600 євро – понад 3500 км.

Розміри компенсацій зафіксовані у регуляції ЄС №261/2004 та Повітряному кодексі України. Це офіційні документи, які є обов'язковими для авіакомпаній Євросоюзу та України.

Подорожувати стане дорожче?

Європейські лоукостери збираються переглянути ціни на авіаквитки перед літнім сезоном 2022 року. Авіаперевізники зазнають фінансових збитків через пандемію коронавірусу у світі та небажанні людей подорожувати.

Наприклад, в авіакомпанії Wizz Air вже підраховують збитки за 2021 рік. Передбачається, що тільки за четвертий квартал вони становитимуть понад 213,6 млн. євро. Вихід із ситуації бачиться лише один – підняти ціни на перельоти.

Раніше писали про те, що українська авіакомпанія SkyUp влітку 2022 року відкриє 11 нових рейсів із Харкова до Європи.

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