Європейські лоукостери заявили про підвищення цін на квитки — що відбувається

Літати лоукостерами стане дорожче ближче до літа 2022 року

Вже до літа 2022 року квитки на авіарейси до Європи стануть дорожчими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air анонсувала підвищення вартості квитків у 2022 році. Подорожчання поширюється на авіарейси з України.

Про це повідомляє Reuters .

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За словами гендиректора авіакомпанії Йожефа Вараді, тарифи на перельоти змінюються через виробничі витрати, через дорожнечу палива, зарплати та нормативні зміни.

Також на подорожчання впливають інші чинники, а саме:

Поява нового штаму коронавірусу "Омікрон", через що люди стали менше подорожувати, а продаж авіаквитків різко знизився в другій половині третього фінансового кварталу.

Невизначеність, що зберігається, щодо поїздок у січні, лютому та частині березня.

У Wizz Air вже підраховують збитки за 2021 рік. Передбачається, що тільки за четвертий квартал вони становитимуть понад 213,6 млн.євро.

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Рейси скорочуються, польоти дорожчають

Одна з найбюджетніших авіакомпаній Європи Ryanair також страждає від наслідків пандемійної кризи. Керівництво Ryanair пророкує, що влітку 2022 кількість доступних місць для рейсів в Європі скоротиться, тому квитки на рейси точно подорожчають.

"З макроекономічного погляду в Європі менше місць, тому в цілому тарифи будуть вищими. Так і має бути", – розповів виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон журналістам Reuters.

Раніше ми розповідали, хто став найкращими лоукостерами у 2021 році. Також ми писали про те, що українська авіакомпанія SkyUp влітку 2022 року відкриє 11 нових рейсів з Харкова до Європи.