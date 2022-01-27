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Європейські лоукостери заявили про підвищення цін на квитки — що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 11:22
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Літати лоукостерами стане дорожче ближче до літа 2022 року
Вже до літа 2022 року квитки на авіарейси до Європи стануть дорожчими
Вже до літа 2022 року квитки на авіарейси до Європи стануть дорожчими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air анонсувала підвищення вартості квитків у 2022 році. Подорожчання поширюється на авіарейси з України.

Про це повідомляє Reuters .

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За словами гендиректора авіакомпанії Йожефа Вараді, тарифи на перельоти змінюються через виробничі витрати, через дорожнечу палива, зарплати та нормативні зміни.

Також на подорожчання впливають інші чинники, а саме:

  • Поява нового штаму коронавірусу "Омікрон", через що люди стали менше подорожувати, а продаж авіаквитків різко знизився в другій половині третього фінансового кварталу.
  • Невизначеність, що зберігається, щодо поїздок у січні, лютому та частині березня.

У Wizz Air вже підраховують збитки за 2021 рік. Передбачається, що тільки за четвертий квартал вони становитимуть понад 213,6 млн.євро.

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Рейси скорочуються, польоти дорожчають

Одна з найбюджетніших авіакомпаній Європи Ryanair також страждає від наслідків пандемійної кризи. Керівництво Ryanair пророкує, що влітку 2022 кількість доступних місць для рейсів в Європі скоротиться, тому квитки на рейси точно подорожчають.

"З макроекономічного погляду в Європі менше місць, тому в цілому тарифи будуть вищими. Так і має бути", – розповів виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон журналістам Reuters.

Раніше ми розповідали, хто став найкращими лоукостерами у 2021 році. Також ми писали про те, що українська авіакомпанія SkyUp влітку 2022 року відкриє 11 нових рейсів з Харкова до Європи.

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