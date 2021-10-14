Wizz Air запускає нові рейси з Києва до Європи: дати і напрямки (список)

Авіакомпанія Wizz Air збільшить частоту польотів з України і запустить всього 26 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Деякі рейси почнуть літати з середини грудня, а деякі – влітку 2022 року.
Про це йдеться на сайті аvianews.
З Києва можна буде полетіти в такі міста Європи:
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- Париж – з 17 грудня;
- Ейндговен – з 18 грудня;
- Брюссель – з 19 грудня;
- Барселона – з 27 березня;
- Малага – з 2 травня;
- Мадрид – з 3 травня;
- Ніцца – з 3 травня;
- Порто – з 1 липня;
- Аліканте – з 2 липня;
- Базель – з 1 серпня;
- Пальма-де-Майорка – з 1 серпня;
- Ханья – з 2 серпня.
З Харкова літатимуть рейси в Пардубіце і Салоніки.
Зі Львова авіарейси будуть доступні в такі міста:
- Шарлеруа;
- Ніцца;
- Париж;
- Афіни;
- Салоніки;
- Барселона;
- Ейндховен;
- Мадрид.
З Одеси нові напрямки будуть відкриті в Пардубіце, Афіни і в Лутон.
Qatar Airways повертає в небо авіалайнери-гіганти
Авіакомпанія Qatar Airways планує вже в листопаді повернути авіалайнери-гіганти Airbus A380. Вони оснащені першим класом і мають дві повноцінні палуби.
Година польоту авіалайнера-гіганта коштує 26 000 доларів – 29 000 доларів, тоді як година польоту Boeing 777-200ER – майже в два рази дешевше. Саме через ціну Qatar Airways не планувала повертати А380 на маршрути.
До речі, кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas. Детальніше – на сайті.