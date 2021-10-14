Wizz Air запускає нові рейси з Києва до Європи: дати і напрямки (список)

Число вильотів з аеропорту "Київ" в Жулянах збільшиться на 26 в тиждень на 18 маршрутах

Wizz Air збільшить частоту польотів з України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Wizz Air збільшить частоту польотів з України і запустить всього 26 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Деякі рейси почнуть літати з середини грудня, а деякі – влітку 2022 року.

Про це йдеться на сайті аvianews.

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З Києва можна буде полетіти в такі міста Європи:

Париж – з 17 грудня;

Ейндговен – з 18 грудня;

Брюссель – з 19 грудня;

Барселона – з 27 березня;

Малага – з 2 травня;

Мадрид – з 3 травня;

Ніцца – з 3 травня;

Порто – з 1 липня;

Аліканте – з 2 липня;

Базель – з 1 серпня;

Пальма-де-Майорка – з 1 серпня;

Ханья – з 2 серпня.

З Харкова літатимуть рейси в Пардубіце і Салоніки.

Зі Львова авіарейси будуть доступні в такі міста:

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Шарлеруа;

Ніцца;

Париж;

Афіни;

Салоніки;

Барселона;

Ейндховен;

Мадрид.

З Одеси нові напрямки будуть відкриті в Пардубіце, Афіни і в Лутон.

Qatar Airways повертає в небо авіалайнери-гіганти

Авіакомпанія Qatar Airways планує вже в листопаді повернути авіалайнери-гіганти Airbus A380. Вони оснащені першим класом і мають дві повноцінні палуби.

Година польоту авіалайнера-гіганта коштує 26 000 доларів – 29 000 доларів, тоді як година польоту Boeing 777-200ER – майже в два рази дешевше. Саме через ціну Qatar Airways не планувала повертати А380 на маршрути.

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До речі, кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas. Детальніше – на сайті.