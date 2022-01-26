SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди можна дешево злітати

Український лоукостер відкриває нові рейси з Харкова до Європи вже за кілька місяців.

Куди дешево злітати влітку на відпочинок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила про нові напрямки з Харкова. Рейси будуть запущені влітку 2022, літати можна буде в 11 країн.

Про сказано в повідомленні прес-служби аеропорту "Харків".

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Так, літаки авіакомпанії літатимуть:

До Барселони (Іспанія), з 29 квітня;

Батумі (Грузія), з 20 травня;

Братиславу (Словаччина), з 29 квітня;

Бургас (Болгарія), з 7 червня;

Іракліон (Греція, Крит), з 19 травня;

Корфу (Греція), з 28 травня;

Салоніки (Греція), з 28 травня.

Крім того, лайнери будуть сідати в аеропортах таких міст:

Ларнака (Республіка Кіпр), з 1 травня;

Прага, Чехія), з 5 травня;

Ріміні; (Італія), з 1 червня;

Тель-Авів (Ізраїль), з 28 травня;

Тівата (Чорногорія), з 30 квітня;

Тирану (Албанія), з 1 червня.

Нова українська авіакомпанія

Наприкінці 2021 року в Україні з'явилася нова авіакомпанія Air Ocean Airlines .

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Пасажирам пропонують два види обслуговування – економ та преміум, а середня вартість квитків в один бік становить 1,5 тис. грн.

В даний час авіакомпанія отримала дозволи на здійснення польотів у семи напрямках :

Київ – Амман;

Чернівці – Стамбул;

Чернівці – Київ;

Київ – Львів;

Запоріжжя – Київ;

Львів – Харків;

Львів – Дніпро.

Раніше "Сегодня" писали, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер , який відкриває дешеві рейси до Європи