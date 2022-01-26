SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди можна дешево злітати

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила про нові напрямки з Харкова. Рейси будуть запущені влітку 2022, літати можна буде в 11 країн.
Про сказано в повідомленні прес-служби аеропорту "Харків".
Так, літаки авіакомпанії літатимуть:
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- До Барселони (Іспанія), з 29 квітня;
- Батумі (Грузія), з 20 травня;
- Братиславу (Словаччина), з 29 квітня;
- Бургас (Болгарія), з 7 червня;
- Іракліон (Греція, Крит), з 19 травня;
- Корфу (Греція), з 28 травня;
- Салоніки (Греція), з 28 травня.
Крім того, лайнери будуть сідати в аеропортах таких міст:
- Ларнака (Республіка Кіпр), з 1 травня;
- Прага, Чехія), з 5 травня;
- Ріміні; (Італія), з 1 червня;
- Тель-Авів (Ізраїль), з 28 травня;
- Тівата (Чорногорія), з 30 квітня;
- Тирану (Албанія), з 1 червня.
Нова українська авіакомпанія
Наприкінці 2021 року в Україні з'явилася нова авіакомпанія Air Ocean Airlines .
Пасажирам пропонують два види обслуговування – економ та преміум, а середня вартість квитків в один бік становить 1,5 тис. грн.
В даний час авіакомпанія отримала дозволи на здійснення польотів у семи напрямках :
- Київ – Амман;
- Чернівці – Стамбул;
- Чернівці – Київ;
- Київ – Львів;
- Запоріжжя – Київ;
- Львів – Харків;
- Львів – Дніпро.
Раніше "Сегодня" писали, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер , який відкриває дешеві рейси до Європи