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SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда можно дешево полететь

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 14:20
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Украинский лоукостер открывает новые рейсы из Харькова в Европу уже через несколько месяцев
Куда дешево слетать летом на отдых
Куда дешево слетать летом на отдых / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила о новых направления из Харькова. Рейсы будут запущены летом 2022 года, летать можно будет в 11 стран.

Об сказано в сообщении пресс-службы аэропорта "Харьков".

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Так, самолеты авиакомпании будут летать:

  • В Барселону (Испания), с 29 апреля;
  • Батуми (Грузия), с 20 мая;
  • Братиславу (Словакия), с 29 апреля;
  • Бургас (Болгария), с 7 июня;
  • Ираклион (Греция, Крит), с 19 мая;
  • Корфу (Греция), с 28 мая;
  • Салоники (Греция), с 28 мая.

Кроме того, лайнеры будут садиться в аэропортах таких городов:

  • Ларнака (Республика Кипр), с 1 мая;
  • Прага (Чехия), с 5 мая;
  • Римини; (Италия), с 1 июня;
  • Тель-Авив (Израиль), с 28 мая;
  • Тивата (Черногория), с 30 апреля;
  • Тирана (Албания), с 1 июня.

Новая украинская авиакомпания

В конце 2021 года в Украине появилась новая авиакомпания Air Ocean Airlines.

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Пассажирам предлагают два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.

В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:

  • Киев – Амман;
  • Черновцы – Стамбул;
  • Черновцы – Киев;
  • Киев – Львов;
  • Запорожье – Киев;
  • Львов – Харьков;
  • Львов – Днепр.

Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.

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