SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда можно дешево полететь

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила о новых направления из Харькова. Рейсы будут запущены летом 2022 года, летать можно будет в 11 стран.
Об сказано в сообщении пресс-службы аэропорта "Харьков".
Так, самолеты авиакомпании будут летать:
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- В Барселону (Испания), с 29 апреля;
- Батуми (Грузия), с 20 мая;
- Братиславу (Словакия), с 29 апреля;
- Бургас (Болгария), с 7 июня;
- Ираклион (Греция, Крит), с 19 мая;
- Корфу (Греция), с 28 мая;
- Салоники (Греция), с 28 мая.
Кроме того, лайнеры будут садиться в аэропортах таких городов:
- Ларнака (Республика Кипр), с 1 мая;
- Прага (Чехия), с 5 мая;
- Римини; (Италия), с 1 июня;
- Тель-Авив (Израиль), с 28 мая;
- Тивата (Черногория), с 30 апреля;
- Тирана (Албания), с 1 июня.
Новая украинская авиакомпания
В конце 2021 года в Украине появилась новая авиакомпания Air Ocean Airlines.
Пассажирам предлагают два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.
В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:
- Киев – Амман;
- Черновцы – Стамбул;
- Черновцы – Киев;
- Киев – Львов;
- Запорожье – Киев;
- Львов – Харьков;
- Львов – Днепр.
Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.