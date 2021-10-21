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SkyUp снизил цены на некоторые билеты: куда можно улететь по скидке с Украины

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 17:09
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Казахстан привлекает украинцев не только традиционными экскурсиями и восточной атмосферой, а еще и зимними горнолыжными курортами
По специальной цене можно купить билеты с 19 по 26 октября 2021 года
По специальной цене можно купить билеты с 19 по 26 октября 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания SkyUp предлагает скидки для путешественников – можно всего за 99 долларов полететь в Казахстан.

Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

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По специальной цене можно купить билеты с 19 по 26 октября 2021 года. Посадочный документ на рейс по маршруту Киев – Алматы – Киев будет стоить 99 долларов.

"Акция действует на период путешествия с 5 ноября 2021 года по 25 марта 2022 года, за исключением праздничных дат с 20 декабря 2021 года по 7 января 2022 года, а также с 4 по 7 марта 2022 года. Количество акционных билетов ограничено", - сообщили в компании.

Казахстан привлекает украинцев не только традиционными экскурсиями и восточной атмосферой, а еще и зимними горнолыжными курортами.

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Условия въезда в Казахстан

Для въезда в Казахстан нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия на территорию страны. Документ может быть оформлен на английском, казахском или русском языках. Но, дети до 5 лет и лица, имеющие право на постоянное проживание в Казахстане и получившие полный курс вакцинации против COVID-19 не обязаны сдавать тест.

Дальше, после пересечения границы, пограничники проводят проверку температуры тела и анкетирование. А принимающая сторона, после пересечения границы, должна сообщить в миграционные органы Казахстана о прибытии граждан Украины.

SkyUp пополнил флот еще одним самолетом

Ранее лоукостер SkyUp объявил о прибытии нового самолета, который стал 14-м по счету в украинской компании. Среднемагистральный Boeing 737-800 NG уже находится на территории международного аэропорта "Борисполь".

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Воздушное судно уже готово к пассажирским рейсам. После всех необходимых разрешений, говорят в компании, самолет будет внесен в расписание.

"Его имя – Папа, так как бортовой номер UR-SQP, последняя "P" в авиационной языке – Papa", – сообщает пресс-служба на Facebook-странице.

Напомним, с 23 октября SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзании на остров Занзибар. В 2022 году количество полетов хотят увеличить до четырех в семидневку. Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8416 грн.

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