google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

SkyUp снова открывает рейсы на Занзибар: сколько стоят билеты

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 16:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перед вылетом украинцам необходимо делать ПЦР-тест, а также побеспокоиться о визе
SkyUp открывает с 23 октября рейсы на Занзибар. Коллаж: "Сегодня"
SkyUp открывает с 23 октября рейсы на Занзибар. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

С 23 октября украинский лоукостер SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзанию на остров Занзибар.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. В 2022 году количество количество частот полетов хотят увеличить до 4-х раз в неделю.

Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7 773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8 416 грн.

Условия въезда в Занзибар

  • Для посещения Занзибара украинцам необходима виза. Ее можно оформить в аэропорту по прибытию за 50 долларов с человека.
  • Не более чем за 72 часа до пересечения границы необходимо сделать ПЦР-тест и предъявить отрицательный результат.
  • Не более чем за 24 часа до пересечения границы нужно заполнить онлайн-форму.

Туризм во время пандемии

В ООН считают, что ситуация с путешествиями в мире начинает улучшаться. Если еще в апреле этого года количество международных турпоездок было на 86% меньше, чем в предыдущем, в мае этот разрыв сократился до 82%.

Реклама

Небольшой рост связан с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.

Какие туристические регионы больше всего пострадали:

  1. Азиатско-Тихоокеанский регион – с января по май 2021 года количество поездок сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
  2. Европа – снижение составило 85%.
  3. Ближний Восток – число прибытий сократилось на 83%;
  4. Африка – на 81%;
  5. Америка – на 72%.

Также мы писали о том, что авиакомпания SkyUp запускает специальные рейсы из Львова в Актау. Это активно развивающийся курорт в Казахстане на берегу Каспийского моря.

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Тарифы на газ
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять