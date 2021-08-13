SkyUp снова открывает рейсы на Занзибар: сколько стоят билеты

Перед вылетом украинцам необходимо делать ПЦР-тест, а также побеспокоиться о визе

SkyUp открывает с 23 октября рейсы на Занзибар. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

С 23 октября украинский лоукостер SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзанию на остров Занзибар.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. В 2022 году количество количество частот полетов хотят увеличить до 4-х раз в неделю.

Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7 773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8 416 грн.

Условия въезда в Занзибар

Для посещения Занзибара украинцам необходима виза. Ее можно оформить в аэропорту по прибытию за 50 долларов с человека.

Не более чем за 72 часа до пересечения границы необходимо сделать ПЦР-тест и предъявить отрицательный результат.

Не более чем за 24 часа до пересечения границы нужно заполнить онлайн-форму.

Туризм во время пандемии

В ООН считают, что ситуация с путешествиями в мире начинает улучшаться. Если еще в апреле этого года количество международных турпоездок было на 86% меньше, чем в предыдущем, в мае этот разрыв сократился до 82%.

Реклама

Небольшой рост связан с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.

Какие туристические регионы больше всего пострадали:

Азиатско-Тихоокеанский регион – с января по май 2021 года количество поездок сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Европа – снижение составило 85%. Ближний Восток – число прибытий сократилось на 83%; Африка – на 81%; Америка – на 72%.

Также мы писали о том, что авиакомпания SkyUp запускает специальные рейсы из Львова в Актау. Это активно развивающийся курорт в Казахстане на берегу Каспийского моря.

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.