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SkyUp открывает прямые рейсы в Лиссабон: сколько стоит билет

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
12 августа, 12:21
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Перед вылетом из Украины необходимо будет сделать ПЦР-тест, экспресс-тест на антитела или предоставить COVID-сертификат
SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы в Лиссабон. Коллаж: "Сегодня"
SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы в Лиссабон. Коллаж: "Сегодня"

С 23 августа украинский лоукостер SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы из Киева в Лиссабон – уже открыта продажа билетов.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перелеты будут выполняться только по понедельникам (вылет из Киева в 16:25). Цены на билеты из Киева в Лиссабон стартуют от 3 105 грн, а из Лиссабона в Киев – от 2 959 грн.

Условия въезда в Португалию

Въезд в страну сейчас разрешен украинцам на условиях безвизового режима. Что нужно сделать перед поездкой (на выбор):

  • не более чем за 72 часа сдать ПЦР-тест и предоставить отрицательный результат.
  • сделать экспресс-тест на антитела к коронавируса – не более чем за 48 часов до вылета.
  • предоставить COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).

Все пассажиры в обязательном порядке должны заполнить специальную форму.

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К слову, авиакомпания SkyUp запускает специальные рейсы из Львова в Актау. Это активно развивающийся курорт в Казахстане на берегу Каспийского моря.

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

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