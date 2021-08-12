SkyUp открывает прямые рейсы в Лиссабон: сколько стоит билет

С 23 августа украинский лоукостер SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы из Киева в Лиссабон – уже открыта продажа билетов.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба авиакомпании.
Перелеты будут выполняться только по понедельникам (вылет из Киева в 16:25). Цены на билеты из Киева в Лиссабон стартуют от 3 105 грн, а из Лиссабона в Киев – от 2 959 грн.
Условия въезда в Португалию
Въезд в страну сейчас разрешен украинцам на условиях безвизового режима. Что нужно сделать перед поездкой (на выбор):
- не более чем за 72 часа сдать ПЦР-тест и предоставить отрицательный результат.
- сделать экспресс-тест на антитела к коронавируса – не более чем за 48 часов до вылета.
- предоставить COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).
Все пассажиры в обязательном порядке должны заполнить специальную форму.
К слову, авиакомпания SkyUp запускает специальные рейсы из Львова в Актау. Это активно развивающийся курорт в Казахстане на берегу Каспийского моря.
Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.