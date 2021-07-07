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Почти 300 тысяч пассажиров. SkyUp назвала самые популярные направления в июне

7 июля 2021 7:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов

Фото: REUTERS/Vincent West

Фото: REUTERS/Vincent West

Авиакомпания SkyUp в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,147 тыс. пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании со ссылкой на внутреннюю статистику.

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Так в июне SkyUp выполнила следующие рейсы:

  • 1030 чартерных;
  • 870 регулярных;
  • 20 позиционных (перелет самолета из одного аэропорта в другой для выполнения следующего рейса).

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Международным направлениям путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними – 13,1 тыс.

Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,425 тонны груза.

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Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали:

  • Анталия (Турция);
  • Тиват (Черногория);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Батуми (Грузия);
  • Стамбул (Турция);
  • Тирана (Албания).

Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами:

  • из Киева в Корфу, Родос, Ираклион и Салоники, Дубровник, Пулу и Сплит;
  • на Крит можно полететь из Запорожья, Харькова и Одессы;
  • из Одессы SkyUp также летает в Салоники;
  • из Киева – в Даламан;
  • из Львова – в Бодрум и Эль-Касим.

Ранее сообщалось, что SkyUp запускает новый рейс в Грецию.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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