Почти 300 тысяч пассажиров. SkyUp назвала самые популярные направления в июне

Фото: REUTERS/Vincent West

Авиакомпания SkyUp в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,147 тыс. пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании со ссылкой на внутреннюю статистику.

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Так в июне SkyUp выполнила следующие рейсы:

1030 чартерных;

870 регулярных;

20 позиционных (перелет самолета из одного аэропорта в другой для выполнения следующего рейса).

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Международным направлениям путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними – 13,1 тыс.

Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,425 тонны груза.

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Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали:

Анталия (Турция);

Тиват (Черногория);

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Батуми (Грузия);

Стамбул (Турция);

Тирана (Албания).

Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами:

из Киева в Корфу, Родос, Ираклион и Салоники, Дубровник, Пулу и Сплит;

на Крит можно полететь из Запорожья, Харькова и Одессы;

из Одессы SkyUp также летает в Салоники;

из Киева – в Даламан;

из Львова – в Бодрум и Эль-Касим.

Ранее сообщалось, что SkyUp запускает новый рейс в Грецию.

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