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SkyUp запускает новый рейс в Грецию. Маршрут и расписание

30 июня 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Рейс Одесса – Салоники (Греция) – Одесса будет курсировать по вторникам

Фото: REUTERS/Vincent West

Фото: REUTERS/Vincent West

С 6 июля авиакомпания SkyUp запускает рейсы по маршруту Одесса – Салоники (Греция) – Одесса.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Самолеты будут отправляться по вторникам", - говорится в сообщении.

В SkyUp также напомнили, что, кроме Салоник, из Одессы можно полететь на греческий остров Крит. Рейсы Одесса – Ираклион – Одесса выполняются каждую субботу.

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Ранее сообщалось, что в Харьковском аэропорту часть пассажиров не смогла попасть на свой рейс в Турцию, потому что им не хватило мест в самолете авиакомпании SkyUp.

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Отметим, что авиакомпания SkyUp, продала на рейс 210 билетов, хотя на борту самолета было лишь 189 мест. Подобная практика традиционна при авиаперевозках – это овербукинг. Авиакомпании продают билеты с расчетом на то, что около 10% пассажиров могут не явиться на рейс.

Также сообщалось, что SkyUp пополнит флот новым боингом.

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