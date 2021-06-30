SkyUp запускает новый рейс в Грецию. Маршрут и расписание

Фото: REUTERS/Vincent West

С 6 июля авиакомпания SkyUp запускает рейсы по маршруту Одесса – Салоники (Греция) – Одесса.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Самолеты будут отправляться по вторникам", - говорится в сообщении.

В SkyUp также напомнили, что, кроме Салоник, из Одессы можно полететь на греческий остров Крит. Рейсы Одесса – Ираклион – Одесса выполняются каждую субботу.

Читайте также: SkyUp запускает прямые рейсы на греческие острова: даты и направления

Реклама

Ранее сообщалось, что в Харьковском аэропорту часть пассажиров не смогла попасть на свой рейс в Турцию, потому что им не хватило мест в самолете авиакомпании SkyUp.

Отметим, что авиакомпания SkyUp, продала на рейс 210 билетов, хотя на борту самолета было лишь 189 мест. Подобная практика традиционна при авиаперевозках – это овербукинг. Авиакомпании продают билеты с расчетом на то, что около 10% пассажиров могут не явиться на рейс.

Также сообщалось, что SkyUp пополнит флот новым боингом.

А о том, как Евросоюз разрабатывает санкции против белорусского перевозчика "Белавиа", узнавайте из сюжета "Сегодня":