Майже 300 тисяч пасажирів. SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні

Фото: REUTERS/Vincent West

Авіакомпанія SkyUp в червні 2021 року виконала 1920 рейсів і перевезла 294,147 тис. пасажирів.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії з посиланням на внутрішню статистику.

Реклама

Так в червні SkyUp виконала такі рейси:

1030 чартерних;

870 регулярних;

20 позиційних (переліт літака з одного аеропорту в інший для виконання наступного рейсу).

Читайте також: Не вистачило місць у літаку. У Харкові пасажири SkyUp не змогли вилетіти до Туреччини

Міжнародними напрямками подорожували 281 тис. пасажирів, внутрішніми – 13,1 тис.

Крім того, пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 54,425 тонн вантажу.

Реклама

Найбільш популярними напрямками серед пасажирів SkyUp в червні стали:

Анталія (Туреччина);

Тіват (Чорногорія);

Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Батумі (Грузія);

Стамбул, Турція);

Тирана (Албанія).

Карта польотів SkyUp поповнилася такими маршрутами:

з Києва в Корфу, Родос, Іракліон і Салоніки, Дубровник, Пулу і Спліт;

на Крит можна полетіти із Запоріжжя, Харкова і Одеси;

з Одеси SkyUp літає і в Салоніки;

з Києва – в Даламан;

зі Львова – в Бодрум і Ель-Касім.

Раніше повідомлялося, що SkyUp запускає новий рейс до Греції.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: