Русский
$ 27,25
32,26
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Майже 300 тисяч пасажирів. SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні

7 липня 2021 7:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів

Фото: REUTERS/Vincent West

Фото: REUTERS/Vincent West

Авіакомпанія SkyUp в червні 2021 року виконала 1920 рейсів і перевезла 294,147 тис. пасажирів.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії з посиланням на внутрішню статистику.

Реклама

Так в червні SkyUp виконала такі рейси:

  • 1030 чартерних;
  • 870 регулярних;
  • 20 позиційних (переліт літака з одного аеропорту в інший для виконання наступного рейсу).

Читайте також: Не вистачило місць у літаку. У Харкові пасажири SkyUp не змогли вилетіти до Туреччини

Міжнародними напрямками подорожували 281 тис. пасажирів, внутрішніми – 13,1 тис.

Крім того, пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 54,425 тонн вантажу.

Не пропусти!
Відео голів та огляд матчу Італія – Іспанія в півфіналі Євро-2020
Італія і Іспанія зустрічалися у півфіналі Євро-2020
Реклама

Найбільш популярними напрямками серед пасажирів SkyUp в червні стали:

  • Анталія (Туреччина);
  • Тіват (Чорногорія);
  • Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
  • Батумі (Грузія);
  • Стамбул, Турція);
  • Тирана (Албанія).

Карта польотів SkyUp поповнилася такими маршрутами:

  • з Києва в Корфу, Родос, Іракліон і Салоніки, Дубровник, Пулу і Спліт;
  • на Крит можна полетіти із Запоріжжя, Харкова і Одеси;
  • з Одеси SkyUp літає і в Салоніки;
  • з Києва – в Даламан;
  • зі Львова – в Бодрум і Ель-Касім.

Раніше повідомлялося, що SkyUp запускає новий рейс до Греції.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
Влада визначилась з шістьма першими платними автобанами. Карта та вартість проїзду
Влада визначилась з шістьма першими платними автобанами. Карта та вартість проїздуТранспорт
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Спізнюються на годину і більше.
Спізнюються на годину і більше. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)Транспорт
Потяги затримуються через негоду.
Потяги затримуються через негоду. "Укрзалізниця" назвала маршрутиТранспорт
Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все погано
Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все поганоУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти