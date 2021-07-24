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Каблуки и юбки будут в прошлом. Бортпроводницам SkyUp обновили форму – фото

24 июля 2021 10:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Стюардессам будет легче работать, поскольку большую часть времени они проводят на ногах

Старая и новая форма стюардесс.

Старая и новая форма стюардесс. / Фото: Сегодня

Украинский лоукостер SkyUp изменил форму бортпроводниц. С осени они будут носить кроссовки вместо туфель на шпильке.

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Об этом сообщает Avianews.

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В SkyUp уточнили, что смена обуви облегчит работу персонала, поскольку работницы много времени проводят на ногах.

"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч", – добавили в компании.

Бортпроводницы в кроссовках. Фото: Avianews
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Что еще изменится:

В тренде
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Фото: коллаж "Сегодня"
  • Платок бортпроводницы будут носить на плече, а не на шее.
  • Новый макияж в цветах неба, которые можно увидеть только на высоте. Это мягкий оранжевый, как во время захода солнца, и нежно-голубой, как на рассвете.
Как будут носить платок. Фото: Avianews

К осени SkyUp подготовит 500 комплектов одежды. Костюмы пошьют на украинской фабрике.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за туфель для женщин-военных на параде. Их обязали маршировать на каблуках.

После этого в Верховной Раде министру обороны Андрею Тарану принесли женские туфли на каблуках.

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