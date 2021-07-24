Підбори і спідниці будуть у минулому. Бортпровідницям SkyUp оновили форму – фото

Стара і нова форма стюардес. / Фото: Сьогодні
Український лоукостер SkyUp змінив форму бортпровідниць. З осені вони будуть носити кросівки замість туфель на шпильці.
Про це повідомляє Avianews.
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У SkyUp уточнили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.
"Нова форма базується на ідеї динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з'являться брючні костюми з більш спортивним кроєм, які ми створили разом з партнерами з GUDU. Доповнює образ легкий шкіряний тренч", – додали у компанії.
Що ще зміниться:
- Хустку бортпровідниці будуть носити на плечі, а не на шиї.
- Новий макіяж у кольорах неба, які можна побачити тільки на висоті. Це м'який помаранчевий, як під час заходу сонця, і ніжно-блакитний, як на світанку.
До осені SkyUp підготує 500 комплектів одягу. Костюми пошиють на українській фабриці.
Нагадаємо, раніше в Україні розгорівся скандал через туфель для жінок-військових на параді. Їх зобов'язали марширувати на підборах.
Після цього у Верховній Раді міністру оборони Андрію Тарану принесли жіночі туфлі на підборах.