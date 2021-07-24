Підбори і спідниці будуть у минулому. Бортпровідницям SkyUp оновили форму – фото

Стюардесам буде легше працювати, оскільки більшість часу вони проводять на ногах

Стара і нова форма стюардес. / Фото: Сьогодні

Український лоукостер SkyUp змінив форму бортпровідниць. З осені вони будуть носити кросівки замість туфель на шпильці.

Реклама

Про це повідомляє Avianews.

Читайте також: SkyUp обзавівся новим "Боїнгом" – це найбільша модель в парку лоукостера

У SkyUp уточнили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

"Нова форма базується на ідеї динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з'являться брючні костюми з більш спортивним кроєм, які ми створили разом з партнерами з GUDU. Доповнює образ легкий шкіряний тренч", – додали у компанії.

Бортпровідниці в кросівках. Фото: Avianews

Реклама

Що ще зміниться:

В тренді Укрпошта готується підвищити тарифи: як і на що злетять ціни

Хустку бортпровідниці будуть носити на плечі, а не на шиї.

Новий макіяж у кольорах неба, які можна побачити тільки на висоті. Це м'який помаранчевий, як під час заходу сонця, і ніжно-блакитний, як на світанку.

Як будуть носити хустку. Фото: Avianews

До осені SkyUp підготує 500 комплектів одягу. Костюми пошиють на українській фабриці.

Нагадаємо, раніше в Україні розгорівся скандал через туфель для жінок-військових на параді. Їх зобов'язали марширувати на підборах.

Після цього у Верховній Раді міністру оборони Андрію Тарану принесли жіночі туфлі на підборах.