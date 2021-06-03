SkyUp придбав новий "Боїнг" – це найбільша модель у парку лоукостера

Борт вже пофарбований в ліврею авіаперевізника, але все ще перебуває на тимчасовій реєстрації. У літак поміститься понад 200 пасажирів

Boeing 737-900ER SkyUp / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Лоукостер SkyUp, який нещодавно скасував усі внутрішні рейси із Запоріжжя, в червні отримає 12-й літак Boeing 737. Таким чином, авіаперевізник відновив поповнення флоту після річної перерви. Це буде найбільша і далекомагістральна модель у парку авіакомпанії – Boeing 737-900ER на 215 пасажирів.

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Про це повідомило профільне видання Avianews, посилаючись на джерела в авіакомпанії.

Лайнер стане четвертим такої модифікації в парку лоукостера. Зараз авіакомпанія використовує два 149-місцевих Boeing 737-700, шість 189-місцевих Boeing 737-800 і три 215-місцевих Boeing 737-900ER.

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Борт вже пофарбований в ліврею SkyUp, але все ще має тимчасову реєстрацію 2-JBZI і не внесений до українського реєстру цивільних повітряних суден.

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Авіаційний реєстр Airfleets вказує, що цей авіалайнер має заводський номер 36539. Він випущений в 2008 році, раніше літав в авіакомпаніях XL Airways, Lion Air, а потім Jet Airways з Індії. З 2019 року літак перебував на зберіганні після банкрутства останнього оператора.

SkyUp планувала отримати цей Boeing 737-900ER в 2020 році, але термін постачання був перенесений на рік через пандемію.

Нагадаємо, раніше SkyUp і МАУ оголосили акції на квитки. У лоукостера спеціальна пропозиція діє з 1 по 6 червня. В акції беруть участь квитки на польоти в період з 1 червня по 31 серпня.

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