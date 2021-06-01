Державіакомпанія з'явиться в Україні в найближчий рік – куди полетять літаки

Регіональні рейси в ближні країни будуть забезпечувати літаки Ан-148, а дальнє сполучення – за допомогою лізингу Boeing або Airbus

Кирило Тимошенко / Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Українську національну авіакомпанію, яка буде забезпечувати внутрішні і міжнародні рейси, планують запустити в найближчий рік.

Реклама

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

"Державна авіакомпанія повинна забезпечити регіональне сполучення для стикових з Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах. Це також рейси в Європу, трансатлантичні рейси і далекомагістральні – Китай, Азія", – заявив Кирило Тимошенко.

За його словами, регіональні рейси і польоти в ближні країни будуть забезпечувати літаки Ан-148. Дальнє сполучення – за допомогою лізингу Boeing або Airbus.

В тренді Українці підсіли на криптовалюту: число трейдерів стрімко зросло

Нагадаємо, Кирило Тимошенко анонсував створення нового державного перевізника, який буде вирішувати не тільки питання туризму, а й держави.

Реклама

Також повідомлялося, що в Україні будуть щорічно проводити модернізацію 5-6 регіональних аеропортів. При цьому на 2022 рік уже заплановано роботи в повітряних гаванях таких міст: Чернівці, Суми, Полтава, Черкаси.