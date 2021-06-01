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Госавиакомпания появится в Украине в ближайший год – куда полетят самолеты

1 июня, 14:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Региональные рейсы в ближние страны будут обеспечивать самолеты Ан-148, а дальнее сообщение – при помощи лизинга Boeing или Airbus

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко / Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Украинскую национальную авиакомпанию, которая будет обеспечивать внутренние и международные рейсы, планируют запустить в ближайший год.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах. Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные – Китай, Азия", – заявил Кирилл Тимошенко.

По его словам, региональные рейсы и полеты в ближние страны будут обеспечивать самолеты Ан-148. Дальнее сообщение – при помощи лизинга Boeing или Airbus.

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Напомним, Кирилл Тимошенко анонсировал создание нового государственного перевозчика, который будет решать не только вопросы туризма, но и государства.

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Также сообщалось, что в Украине будут ежегодно проводить модернизацию 5-6 региональных аэропортов. При этом на 2022 год уже запланированы работы в воздушных гаванях таких городов: Черновцы, Сумы, Полтава, Черкассы.

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