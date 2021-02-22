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В Україні з'явиться Національна державна авіакомпанія

22 лютого, 12:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Рейси будуть як внутрішні, так і міжнародні

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував створення нового державного перевізника, який вирішуватиме не тільки питання туризму, а й держави.

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На форумі "Україна 30" він сказав, що Національна державна авіакомпанія здійснюватиме рейси як усередині країни, так і міжнародні перельоти.

"У нас є амбіційна мета щодо створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити у цьому році. Україна отримає зрозумілого національного державного авіаперевізника, і це вирішуватиме не тільки питання туризму, а й питання держави", – сказав Тимошенко.

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До речі, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30" заявив, що на окупованій частині Донбасу побудують новий аеропорт, який буде створений для цивільних рейсів.

Також повідомлялося, що в Україні будуть щороку проводити модернізацію 5-6 регіональних аеропортів. При цьому на 2022 рік уже заплановано роботи в повітряних гаванях таких міст: Чернівці, Суми, Полтава, Черкаси.

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авіакомпанія авіарейси Офіс президента Кирило Тимошенко
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