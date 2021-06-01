Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки

До Дубая можна летіти з дитиною, а за квиток заплатити лише 1% від вартості квитка для дорослого

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines, яка порадувала новим маршрутом до Греції, анонсувала акцію – майже безкоштовні квитки для дітей, батьки яких вирушають до Дубая.

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Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

За умовами пропозиції KidsGoFree, при придбанні дорослого квитка для дитини, якій виповнилося два, але ще нема 12 років, сплачується лише 1% від вартості тарифу та аеропортові збори.

Спеціальна пропозиція діє з 1 по 6 червня. В акції беруть участь квитки на польоти в період із 1 червня до 31 серпня. Окрім того, для маленьких пасажирів буде передбачений спеціальний дитячий обід.

Авіакомпанія нагадує, що для в’їзду до Дубая, необхідно мати поліс міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов’язаних із лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ.

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Для подорожі необхідно надати оригінал негативного результату ПЛР-тестування англійською мовою з печаткою лабораторії, зробленого не більше, аніж за 72 години до прибуття в ОАЕ. Ця вимога не застосовується до дітей до 12 років та пасажирів, які мають середню або важку форми інвалідності.

Пасажири повинні заповнити анкету, яка видається на борту літака під час польоту, а після прильоту передати її представникам карантинної служби.

До вильоту пасажири мають встановити мобільний додаток Covid19 – DXB Smart App та зареєструватися у ньому для подальшого можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ.

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В аеропорту Дубая буде проводитися обов’язкове безкоштовне ПЛР-тестування. Після нього та до офіційного повідомлення про негативний результат усі туристи мають знаходитися на самоізоляції. Результат тесту повинен надійти у мобільний застосунок протягом 24 годин.

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Найбільший вітчизняний перевізник – Міжнародні авіалінії України – нагадав про свої 20% знижки на квитки, які діють до 5 червня. При цьому виліт має бути здійснений до 20 червня, а повернення – до 30 червня.

Судячи з інформації на сайті авіакомпанії, рейси по Україні коштують від 674 грн в один бік, до Європи – від 716 грн, на Кавказ – від 1775 грн, рейси до Каїра та Дубая коштуватимуть трохи більше 3300 грн.

Нагадаємо, українські авіакомпанії відкрили нові рейси на Балкани: МАУ 18 червня відновить регулярні рейси з Києва до Афін (Греція), а SkyUp відкрила рейси до Стамбула і Батумі, до столиці Албанії Тірани, а з 5 червня відкриває маршрут до Тівата в Чорногорії.