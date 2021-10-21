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SkyUp знизив ціни на деякі квитки: куди можна полетіти по знижці з України

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 17:09
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Казахстан привертає українців не тільки традиційними екскурсіями і східною атмосферою, а ще й зимовими гірськолижними курортами
За спеціальною ціною можна купити квитки з 19 по 26 жовтня 2021 року
За спеціальною ціною можна купити квитки з 19 по 26 жовтня 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія SkyUp пропонує знижки для мандрівників – можна всього за 99 доларів полетіти в Казахстан.

Про це повідомляє пресслужба лоукостера.

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За спеціальною ціною можна купити квитки з 19 по 26 жовтня 2021 року. Посадочний документ на рейс за маршрутом Київ – Алмати – Київ буде коштувати 99 доларів.

"Акція діє на період подорожі з 5 листопада 2021 року по 25 березня 2022 року, за винятком святкових дат з 20 грудня 2021 року по 7 січня 2022 року, а також з 4 по 7 березня 2022 року. Кількість акційних квитків обмежена", – повідомили в компанії.

Казахстан привертає українців не тільки традиційними екскурсіями і східною атмосферою, а ще й зимовими гірськолижними курортами.

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Умови в'їзду в Казахстан

Для в'їзду в Казахстан потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття на територію країни. Документ може бути оформлений англійською, українською або російською мовами. Але, діти до 5 років та особи, які мають право на постійне проживання в Казахстані і отримали повний курс вакцинації проти COVID-19 не зобов'язані здавати тест.

Далі, після перетину кордону, прикордонники проводять перевірку температури тіла і анкетування. А приймаюча сторона, після перетину кордону, повинна повідомити в міграційні органи Казахстану про прибуття громадян України.

SkyUp поповнив флот ще одним літаком

Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, так як бортовий номер UR-SQP, остання "P" в авіаційній мові – Papa", – повідомляє прес-служба на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, з 23 жовтня SkyUp знову почне виконувати рейси в Танзанію на острів Занзібар. У 2022 року кількість польотів хочуть збільшити до чотирьох в семиденку. Вартість квитка з Києва в Занзібар починається від 7773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8416 грн.

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