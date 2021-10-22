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Квитки від 30 євро: авіакомпанія лоукостер відкриває нові рейси з Києва до Європи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 12:05
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На український ринок заходить європейський лоукостер, куди можна буде полетіти уже в грудні
Куди можна полетіти за 30 євро
Куди можна полетіти за 30 євро / Фото: Getty Images, avianews.com, Колаж: Сьогодні

Іспанська авіакомпанія-лоукостер Vueling відкриває прямі рейси з Києва до Парижу з 5 грудня 2021 року. Вартість квитка в один бік становить від 30 євро.

Про це повідомляє сайт avianews.

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Зазначається, що рейси між двома країнами відбуватимуться двічі на тиждень. У грудні графік буде ненормованим, а вже в січні літак сполучатиме столиці по вівторках і неділях.

Для рейсів використовуватиметься міжнародний аеропорт "Бориспіль" і французький аеропорт "Орлі", який розташований всього в 15 кілометрах від Парижу.

Найдешевші квитки з Києва до Парижа передбачають тариф Basic, в який входять перевезення одного місця в салоні літака з габаритами до 40х30х20 см і однієї валізи в багажі, вагою до 10 кг.

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Угода про відкрите небо з ЄС

Запуск цього та інших прямих рейсів в Європу стали можливими після підписання 12 жовтня угоди про відкрите небо між Україною та ЄС.

Згідно з договором, на першому етапі імплементації європейські та українські авіакомпанії зможуть літати за будь-якими маршрутами між країнами необмежену кількість разів.

Раніше ми писали, що через нові карантинні обмеження авіакомпанія "МАУ" запроваджує додаткові вимоги для пасажирів внутрішніх рейсів.

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А також повідомляли, що лоукостер Wizz Air запускає нові рейси з Києва в Європу.

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