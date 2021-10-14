Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Европу: даты и направления (список)

Авиакомпания Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины и запустит всего 26 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Некоторые рейсы начнут летать с середины декабря, а некоторые – летом 2022 года.
Об этом говорится на сайте аvianews.
Из Киева можно будет улететь в такие города Европы:
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- Париж – с 17 декабря;
- Эйндговен – с 18 декабря;
- Брюссель – с 19 декабря;
- Барселона – с 27 марта;
- Малага – со 2 мая;
- Мадрид – с 3 мая;
- Ницца – с 3 мая;
- Порто – с 1 июля;
- Аликанте – со 2 июля;
- Базель – с 1 августа;
- Пальма-де-Майорка – з 1 августа;
- Ханья – со 2 августа.
Из Харькова будут летать рейсы в Пардубице и Салоники.
Из Львова авиарейсы будут доступны в такие города:
- Шарлеруа;
- Ницца;
- Париж;
- Афины;
- Салоники;
- Барселона;
- Эйндховен;
- Мадрид.
Из Одессы новые направления будут открыты в Пардубице, Афины и в Лутон.
Qatar Airways возвращает в небо авиалайнеры-гиганты
Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380. Они оснащены первым классом и имеют две полноценные палубы.
Час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов – 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777-200ER — почти в два раза дешевле. Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты.
К слову, лучшими лоукостерами в 2021 году стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia и Flynas. Подробнее – на сайте.