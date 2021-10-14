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Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Европу: даты и направления (список)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
14 октября, 15:55
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Число вылетов из аэропорта "Киев" в Жулянах увеличится на 26 в неделю на 18 маршрутах
Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины
Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины и запустит всего 26 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Некоторые рейсы начнут летать с середины декабря, а некоторые – летом 2022 года.

Об этом говорится на сайте аvianews.

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Из Киева можно будет улететь в такие города Европы:

  • Париж – с 17 декабря;
  • Эйндговен – с 18 декабря;
  • Брюссель – с 19 декабря;
  • Барселона – с 27 марта;
  • Малага – со 2 мая;
  • Мадрид – с 3 мая;
  • Ницца – с 3 мая;
  • Порто – с 1 июля;
  • Аликанте – со 2 июля;
  • Базель – с 1 августа;
  • Пальма-де-Майорка – з 1 августа;
  • Ханья – со 2 августа.

Из Харькова будут летать рейсы в Пардубице и Салоники.

Из Львова авиарейсы будут доступны в такие города:

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  • Шарлеруа;
  • Ницца;
  • Париж;
  • Афины;
  • Салоники;
  • Барселона;
  • Эйндховен;
  • Мадрид.

Из Одессы новые направления будут открыты в Пардубице, Афины и в Лутон.

Qatar Airways возвращает в небо авиалайнеры-гиганты

Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380. Они оснащены первым классом и имеют две полноценные палубы.

Час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов – 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777-200ER — почти в два раза дешевле. Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты.

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К слову, лучшими лоукостерами в 2021 году стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia и Flynas. Подробнее – на сайте.

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