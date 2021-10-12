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Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе" – что это значит

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
12 октября, 12:22
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Спустя 8 лет в рамках Саммита Украина-ЕС удалось подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом
Cоглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом может снизить цены на билеты
Cоглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом может снизить цены на билеты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина и Европейский Союз во вторник, 12 октября, подписали соглашение об "открытом небе".

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, договор был подписан в рамках саммита Украина-ЕС.

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"Мы достигли весомого прогресса со времени 22 саммита. Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве", – заявил Зеленский.

С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны ЕС – глава дипломатии Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаш Менцин.

Что значит соглашение об "открытом небе" для Украины

Как заявили в ЕС, после подписания соглашения в Украине должны появиться новые лоукостер-авиалинии, а также повыситься уровень развития туризма страны.

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Также соглашение сможет облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а цены на билеты должны стать меньше.

К слову, соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако так и не было подписано до сегодняшнего дня. Подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

Подписание ожидалось 11 февраля этого года в Брюсселе, но оно сорвалось.

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