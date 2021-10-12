Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо" – що це значить

Через 8 років в рамках Саміту Україна-ЄС вдалося підписати угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом

Угода про спільний авіаційний простір з Євросоюзом може знизити ціни на квитки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна і Європейський Союз у вівторок, 12 жовтня, підписали угоду про "відкрите небо".

Як заявив президент України Володимир Зеленський, договір був підписаний в рамках саміту Україна-ЄС.

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"Ми досягли вагомого прогресу з часу 22 саміту. Через вісім років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір", – заявив Зеленський.

З української сторони угоду підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі сторони ЄС – глава дипломатії Жозеп Боррель і посол Словенії в Україні Томаш Менцін.

Що значить угода про "відкрите небо" для України

Як заявили в ЄС, після підписання угоди в Україні мають з'явитися нові лоукостер-авіалінії, а також зрости рівень розвитку туризму країни.

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Також угода зможе полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, а ціни на квитки мають стати меншими.

До речі, угода була парафована ще в 2013 році, проте так і не було підписано до сьогодні. Підписання було заблоковано через суперечку Іспанії і Великої Британії про статус Гібралтару.

Підписання очікувалося 11 лютого цього року в Брюсселі, але воно зірвалося.