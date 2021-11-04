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Нова українська авіакомпанія Air Ocean: куди полетить і скільки коштуватимуть квитки

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
4 листопада, 11:45
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Зараз українська авіакомпанія має дозволи на сім внутрішніх маршрутів
Літаки базуватимуться в аеропорту "Київ"
Літаки базуватимуться в аеропорту "Київ" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines вже наприкінці листопада 2021 року розпочне комерційні перевезення пасажирів.

Про це розповів виконавчий директор Air Ocean Airlines В'ячеслав Геріга, передає avianews.com.

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У літаках буде два класи обслуговування: економ та преміум-економ.

Зараз у компанії вже є дозволи на такі маршрути:

  • Київ-Амман;
  • Чернівці-Стамбул;
  • Чернівці-Київ;
  • Київ-Львів;
  • Запоріжжя-Київ;
  • Львів-Харків;
  • Львів-Дніпро.

Середня ціна квитків буде близько 1500 грн. (в один бік). Очікується, що авіакомпанія насамперед здійснюватиме внутрішні рейси. Базовим аеропортом стане "Київ" (Жуляни), проте літаки зможуть базуватись і в інших регіонах.

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Що відомо про авіакомпанію Air Ocean Airlines

Авіакомпанія була заснована у вересні 2020 року. Перший рейс регіонального реактивного літака Ан-148 відбувся 30 жовтня 2021 року. Переліт було здійснено за маршрутом Київ-Миколаїв.

Поки що у флоті є два літаки Ан-148. До кінця цього року очікується ще один літак. Ще три літаки мають з'явитися упродовж першого-другого кварталу 2022 року. Загалом хочуть експлуатувати до 10 таких літаків.

Угода про відкрите небо з ЄС

Україна та Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про "відкрите небо". Після підписання угоди в Україні мають з'явитися нові лоукостер-авіалінії, а також підвищитись рівень розвитку туризму країни.

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Також угода зможе полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, а ціни на квитки мають поменшати.

Раніше ми писали, що через нові карантинні обмеження авіакомпанія МАУ запроваджує додаткові вимоги для пасажирів внутрішніх рейсів.

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