Яка авіакомпанія стала кращою в світі у 2021 році

Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines і інші

Хто став найкращим авіаперевізником в 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У ТОП-3 кращих авіакомпаній світу в 2021 році увійшли Qatar Airways, Singapore Airlines і All Nippon Airways.

Про це пише британська компанія Skytax.

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Кращі авіакомпанії світу:

Qatar Airways

Singapore Airlines

ANA All Nippon Airways

Emirates

Japan Airlines

Cathay Pacific Airways

EVA Air

Qantas Airways

Hainan Airlines

Air France

Skytrax назвала Qatar Airways кращою вже вшосте поспіль. А за сервіс в бізнес-класі і крісла в бізнес-класі авіакомпанія отримала нагороди.

У список 10 кращих авіакомпаній світу увійшли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines і Air France.

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Кращі авіакомпанії в Європі:

Air France, British Airways;

Lufthansa;

"Аерофлот";

KLM;

Turkish Airlines;

Swiss International Air Lines;

Virgin Atlantic;

Austrian Airlines;

Finnair.

Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas.

Опитування проведене серед 13,4 млн пасажирів зі 100 країн світу з вересня 2019 року по липень 2021 року.

SkyUp поповнив флот ще одним літаком

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Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, так як бортовий номер UR-SQP, остання "P" в авіаційній мові – Papa", – повідомляє прес-служба на Facebook-сторінці.

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