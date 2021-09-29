Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Яка авіакомпанія стала кращою в світі у 2021 році

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 11:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines і інші
Хто став найкращим авіаперевізником в 2021 році
Хто став найкращим авіаперевізником в 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У ТОП-3 кращих авіакомпаній світу в 2021 році увійшли Qatar Airways, Singapore Airlines і All Nippon Airways.

Про це пише британська компанія Skytax.

Реклама

Кращі авіакомпанії світу:

  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • ANA All Nippon Airways
  • Emirates
  • Japan Airlines
  • Cathay Pacific Airways
  • EVA Air
  • Qantas Airways
  • Hainan Airlines
  • Air France

Skytrax назвала Qatar Airways кращою вже вшосте поспіль. А за сервіс в бізнес-класі і крісла в бізнес-класі авіакомпанія отримала нагороди.

У список 10 кращих авіакомпаній світу увійшли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines і Air France.

Реклама

Кращі авіакомпанії в Європі:

  • Air France, British Airways;
  • Lufthansa;
  • "Аерофлот";
  • KLM;
  • Turkish Airlines;
  • Swiss International Air Lines;
  • Virgin Atlantic;
  • Austrian Airlines;
  • Finnair.

Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas.

Опитування проведене серед 13,4 млн пасажирів зі 100 країн світу з вересня 2019 року по липень 2021 року.

SkyUp поповнив флот ще одним літаком

Реклама

Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, так як бортовий номер UR-SQP, остання "P" в авіаційній мові – Papa", – повідомляє прес-служба на Facebook-сторінці.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти