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Ryanair отменил 17 рейсов из Украины: список

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 12:14
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У Ryanair насчитывается около 80 маршрутов из Украины
Ryanair не исключает возврат в расписание некоторых из отмененных маршрутов
Ryanair не исключает возврат в расписание некоторых из отмененных маршрутов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирландский лоукостер Ryanair отменил некоторые рейсы в Европу из украинских городов, а именно из Харькова, Киева, Львова и Одессы.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

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Какие рейсы отменили?

Из Киева:

  • Киев – Быдгощ с 10 по 31 января;
  • Киев – Мальта с 10 по 31 января;

Из Львова:

  • Львов – Бари с 10 по 31 января;
  • Львов – Палермо с 10 по 31 января;
  • Львов – Пиза с 10 по 31 января;
  • Львов – Турин с 10 по 31 января;
  • Львов – Манчестер с 10 по 31 января;
  • Львов – Братислава с 10 по 31 января;

Из Харькова:

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  • Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января;
  • Харьков – Варшава с 6 по 31 января;
  • Харьков – Краков с 6 по 31 января;
  • Харьков – Познань с 6 по 31 января;
  • Харьков – Будапешт с 6 по 31 января;
  • Харьков – Милан с 6 по 31 января;

Из Одессы:

  • Одесса – Катовице с 10 по 31 января;
  • Одесса – Болонья с 10 по 31 января;
  • Одесса – Барселона с 10 по 31 января.

Рейсы отменили до конца января. Но авиакомпания не исключает возврат в расписание некоторых из отмененных маршрутов. Но, также, могут и дальше продолжить отменять рейсы. Решение примут в конце января.

Отметим, что сейчас в Ryanair насчитывается около 80 маршрутов из Украины.

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Что будет с ценами на билеты?

Авиакомпании планируют повысить стоимость билетов, среди причин – пандемия COVID-19. По словам экспертов, эра недорогих путешествий подходит к концу.

Вероятное повышение тарифов станет результатом сочетания нескольких факторов. Как говорит гендиректор Ryanair Майкл О'Лири, это:

  • рост спроса на путешествия летом 2022 года после открытия границ;
  • сокращение пропускной способности авиакомпаний.

Ранее мы сообщали, что ирландский лоукостер Ryanair с 27 марта 2022 года откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известен как Корфу.

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