Ryanair скасував 17 рейсів з України: перелік

У Ryanair налічується близько 80 маршрутів з України

Ryanair не виключає повернення в розклад деяких зі скасованих маршрутів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірландська лоукостер Ryanair скасував деякі рейси до Європи з українських міст, а саме з Харкова, Києва, Львова та Одеси.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі компанії.

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Які рейси скасували?

З Києва:

Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня;

Київ – Мальта з 10 до 31 січня;

Зі Львова:

Львів – Барі з 10 до 31 січня;

Львів – Палермо з 10 до 31 січня;

Львів – Піза з 10 до 31 січня;

Львів – Турин із 10 по 31 січня;

Львів – Манчестер із 10 по 31 січня;

Львів – Братислава з 10 до 31 січня;

З Харкова:

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Харків – Вільнюс із 6 по 31 січня;

Харків – Варшава з 6 до 31 січня;

Харків – Краків з 6 до 31 січня;

Харків – Познань із 6 по 31 січня;

Харків – Будапешт з 6 до 31 січня;

Харків – Мілан із 6 по 31 січня;

З Одеси:

Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня;

Одеса – Болонья з 10 до 31 січня;

Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.

Рейси скасували до кінця січня. Але авіакомпанія не виключає повернення в розклад деяких зі скасованих маршрутів. Але також можуть і далі продовжувати скасовувати рейси. Рішення ухвалять наприкінці січня.

Зазначимо, що зараз у Ryanair налічується близько 80 маршрутів з України.

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Що буде з цінами на квитки?

Авіакомпанії планують підвищити вартість квитків, серед причин – пандемія COVID-19. За словами експертів, ера недорогих подорожей добігає кінця.

Імовірне підвищення тарифів стане результатом поєднання кількох факторів. Як говорить гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі, це:

зростання попиту на подорожі влітку 2022 після відкриття кордонів;

скорочення пропускної спроможності авіакомпаній.

Раніше ми повідомляли, що ірландський лоукостер Ryanair з 27 березня 2022 відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair у 2022 році запустить ще два нові маршрути з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Стокгольм і на острів Керкіра, який відомий як Корфу.