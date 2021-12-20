Дешевих перельотів більше не буде. Лоукости підвищують ціни на квитки

За словами експертів, ера недорогих подорожей добігає кінця.

Ймовірне підвищення тарифів стане результатом поєднання кількох чинників. Як говорить гендиректор відомого лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі, це:

Такий сценарій для лоукостерів прогнозують і в американському інвестиційному банку JP Morgan. Вони зазначають, що на сьогодні вже важко знайти дешеві авіаквитки.

"За тарифами зі знижкою вже тепер потрібно полювати", — говорить аналітик Джеймі Бейкер.

Експерти наголошують, що минулого року авіакомпанії намагалися відновити подорожі, що припинилися через закриття кордонів, на що повпливала пандемія ковіду. Тому у 2020 році суттєво знизили вартість авіаперельотів.

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"Компанії активно продавали дешеві місця, тому що більшість людей не могли літати", – говорять експерти.

Національна авіакомпанія

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines. Це відбудеться в рамках програми "Велике будівництво" та за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

За словами Зеленського, Україна готова івестувати у повітряний флот, залучати світові компанії до авіабудівництва та співпрацювати з українськими виробниками. Для країни цей проєкт важливий не тільки для збільшення прибутку та пасажтропотоку, але й для формування іміджу та престижу країни.

Крім того, французькі консультанти провели дослідження ринку та підтвердили економічну доцільність створення нацперевізника.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair у 2022 році запустить ще два нові маршрути з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Стокгольм і на острів Керкіра, який відомий як Корфу.

Раніше ми також писали, що найбільша авіакомпанія Швейцарії планує влітку запустити рейс З Цюриху до Одеси.