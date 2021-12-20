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Дешевих перельотів більше не буде. Лоукости підвищують ціни на квитки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 09:50
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Про бюджетні подорожі, можливо, доведеться забути
Квитки на лоукости зростуть у ціні
Квитки на лоукости зростуть у ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авіакомпанії планують підвищити вартість квитків, серед причин пандемія COVID-19.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

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