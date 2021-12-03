Ryanair запускает два новых рейса из Киева: куда можно улететь и за сколько

Первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит уже 29 марта 2022 года

На греческий остров рейс запустят только летом / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известный, как Корфу.

Об этом сообщает avianews.com.

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Первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит уже 29 марта 2022 года. Его будут выполнять два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Стоят такие билеты будут на уровне 40-50 евро в одну сторону. В такой тариф входит лишь ручная кладь размером не больше 40х25х20 см.

До карантина авиакомпания уже летала из Киева в Швецию, но в отдаленный аэропорт Скавста. Сейчас же будут использовать основной аэропорт Арланда, который расположен в 2,5 раза ближе к Стокгольму.

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А на греческий остров рейс запустят только летом, с 7 июня 2022 года. Выполнять его будут раз в неделю, по вторникам. Стоят такие билеты, минимум, 70-100 евро в одну сторону.

Скидки от Ryanair

На время новогодних и рождественских праздников лоукостер снизил цены на рейсы в Европу. По скидке можно улететь из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

По акционной цене можно приобрести билеты до 8 декабря 2021 года, но только на период путешествий: с 16 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Цены на них стартуют от 5 евро в одну сторону.

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Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair может ввезти в Украину для базирования 20 самолетов.

Также, ирландский лоукостер Ryanair со 2 ноября запустил полеты из Львова в итальянское Палермо.