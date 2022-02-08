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600 евро и номер в отеле: что получат украинцы за отмену авиарейса

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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8 февраля, 17:42
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Что делать и как быть, если ваш рейс на самолет внезапно отменили
Какие есть компенсации за отмену авиарейса
Какие есть компенсации за отмену авиарейса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наверное, многим знакома ситуация, когда рейс на самолет внезапно отменяется или переносится. Для некоторых людей такое событие может стать главны разочарованием года, ведь отмена авиарейса может испортить впечатления от долгожданного отпуска или же сорвать очень важную деловую встречу. Впрочем, даже если ваш рейс задержали или отменили, у вас все равно есть сразу несколько преимуществ.

Так, за рейс, который был отменет по любой причине, пассажир может рассчитывать на полную компенсацию стоимости авиабилета без штрафных санкций, пишет издание Avianews.com.

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Если же билет уже был частично использован, то авиаперевозчик возвращает стоимость за неиспользованные перелеты. Это правило действует на рейсах из Евросоюза, Украины, России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Авиакомпании могут предлагать и альтернативные рейсы, например, с переносом даты вылета на другой день. Так, если вы должны были улететь 1 марта, ваш билет могут переоформить на вылет на 25 февраля или 15 марта.

Еще одна опция предусматривает изменение маршрута. Если авиакомпания отменила рейс Киев-Рим, она может предложить полететь из Киева в Милан. Но в таком случае нужно обязательно уточнить, покроет ли авиаперевозчик расходы на наземный транспорт из Милана в Рим, ведь такая практика существует.

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Отель и еда при отмене рейса

Если рейс отменяется или переносится на несколько дней, пассажиры имеют право на бесплатное проживание в отеле и питание.

Если же авиаперевозчик наотрез отказывается предоставлять такую услугу, ваши действия должны быть такими:

  • самостоятельно оплачиваете еду и номер в гостинице;
  • обязательно сохраняете чеки;
  • пишите обращение в авиакомпанию с просьбой компенсировать расходы.

Дополнительная компенсация

Право на нее есть у пассажиров в ЕС и Украине, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за 14 дней до вылета. Дополнительная выплата полагается, если рейс отменили не из-за погоды или безопасности перелетов. Компенсация полагается, если самолет решили не поднимать в воздух из-за плохой загрузки.

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Размер компенсации:

  • 250 евро — для рейсов дальностью до 1500 километров;
  • 400 евро — от 1500 до 3500 км;
  • 600 евро — свыше 3500 км.

Размеры компенсаций зафиксированы в регуляции ЕС №261/2004 и Воздушном кодексе Украины. Это официальные документы, которые обязательны для авиакомпаний Евросоюза и Украины.

Путешествовать станет дороже?

Европейские лоукостеры собираются пересмотреть цены на авиаперелеты перед летним сезоном 2022 года. Авиаперевозчики терпят финансовые убытки из-за пандемии коронавируса в мире и нежелании людей путешествовать.

Например, в авиакомпании Wizz Air уже подсчитывают убытки за 2021 год. Предполагается, что только за четвертый квартал они составят больше 213,6 млн евро. Выход из ситуации видится только один – поднять цены на перелеты.

Ранее писали о том, что украинская авиакомпания SkyUp летом 2022 года откроет 11 новых рейсов из Харькова в Европу.

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