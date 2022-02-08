Із зарплат українців вираховують чималі суми — знають про це не всі

Розповідаємо, чи знають українці про розмір податків зі своєї зарплати

Хто платить податки? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже 19% українців платять податки самостійно, проте 26,4% з 568 опитаних навіть не знають їхньої суми.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus, який був проведений для "Гроші Сьогодні".

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Так, з 654 опитаних осіб лише 18,7% платять податки самостійно, за 68,2% платить роботодавець, взагалі не платять 5,2%, а важко відповісти такій же кількості.

Взагалі не знає розмір щомісячної суми, сплаченої на податки із зарплати, 26,4%. Більше це стосується Північного регіону (33,4%) та українців віком 18—24 років (36,1%). Натомість 64,2% опитаним відомо, про яку суму йдеться.

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Податок на зарплату

З грудня 2021 року, коли мінімальна заробітна плата зросла до 6500 грн, відрахування із зарплати сягнули 1267,5 грн. З жовтня 2022 року теж планується підвищення "мінімалки" до 7600, відповідно, відрахування становитимуть 1306,5 грн.

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Відраховують:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18%;

ВЗ (військовий збір) — 1,5%.

Раніше ми розповідали, хто звільняється від сплати податку на землю та кому можуть повернути частину податків.

Все про податки й про те, куди йдуть наші гроші, — читайте в спецтемі "Сьогодні".