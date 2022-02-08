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Из зарплат украинцев высчитывают немаленькие суммы — знают об этом не все

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 февраля, 09:52
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Рассказываем, знают ли украинцы о размере налогов со своей зарплаты
Кто платит налоги?
Кто платит налоги? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Почти 19% украинцев платят налоги самостоятельно, однако 26,4% из 568 опрошенных даже не знают их сумму.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, который был сделан для "Деньги Сегодня".

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Из 654 опрошенных только 18,7% платят налоги самостоятельно, за 68,2% платит работодатель, вообще не платят 5,2%, а затруднились ответить такое же количество.

Вообще не знают размер ежемесячной суммы, уплаченной на налоги с зарплаты, 26,4%. Больше это касается Северного региона (33,4%) и украинцев в возрасте 18-24 лет (36,1%). Вместо этого 64,2% опрошенным известно, о какой сумме идет речь.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – установите мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев Android.

Налог на зарплату

С 1 декабря 2021 года, когда минимальная заработная плата выросла до 6500 грн, отчисления из зарплаты достигли 1267,5 грн. С октября 2022 года тоже планируется повышение "минималки" до 7600 грн, соответственно, отчисления будут составлять 1306,5 грн.

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Отсчитывают:

  • НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 18%;
  • ВЗ (военный сбор) – 1,5%.

Раньше мы рассказывали, кто освобождается от уплаты налога на землю и кому могут вернуть часть налогов.

Все о налогах и о том, куда идут наши деньги, читайте в спецтеме "Сегодня".

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