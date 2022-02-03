Уже с июня: МАУ запускает новый рейс из Киева в Европу

МАУ станет единственным украинским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы по такому маршруту

МАУ летом начнет летать в Норвегию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные авиалинии Украины летом 2022 года обещают запустить рейсы из украинской столицы в Норвегию.

Об этом сообщается на сайте МАУ.

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Самолеты из Киева в Осло начнут летать с 1 июня 2022 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – каждую среду, пятницу и воскресенье.

Посадка в Киеве будет проходить в аэропорту "Борисполь", самолет будет подниматься в воздух в 08:25 и меньше чем через два часа приземлится на норвежской земле. Обратный рейс – вылет в 16:00, прилет в 17:50.

Цены на европейские лоукосты подорожают

Авиакомпания Wizz Air анонсировала пересмотр ценовой политики в 2022 году. Изменятся цены на полеты из Украины.

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По словам гендиректора авиакомпании Йожефа Варади, тарифы вынуждены изменить из-за роста производственных затрат, дороговизны топлива, нормативных изменений и зарплат.

Также на цену билетов влияет то, что люди все больше отказываются от путешествий из-за появления нового штамма коронавируса.

Ранее "Сегодня" писали, что Международные авиалинии Украины восстанавливают ряд международных маршрутов в рамках летнего сезона 2022 года, плюс запускают новые, и рассказывали, какая авиакомпания стала самой безопасной в мире.