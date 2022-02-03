Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Уже с июня: МАУ запускает новый рейс из Киева в Европу

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
МАУ станет единственным украинским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы по такому маршруту
МАУ летом начнет летать в Норвегию
МАУ летом начнет летать в Норвегию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные авиалинии Украины летом 2022 года обещают запустить рейсы из украинской столицы в Норвегию.

Об этом сообщается на сайте МАУ.

Реклама

Самолеты из Киева в Осло начнут летать с 1 июня 2022 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – каждую среду, пятницу и воскресенье.

Посадка в Киеве будет проходить в аэропорту "Борисполь", самолет будет подниматься в воздух в 08:25 и меньше чем через два часа приземлится на норвежской земле. Обратный рейс – вылет в 16:00, прилет в 17:50.

Цены на европейские лоукосты подорожают

Авиакомпания Wizz Air анонсировала пересмотр ценовой политики в 2022 году. Изменятся цены на полеты из Украины.

Реклама

По словам гендиректора авиакомпании Йожефа Варади, тарифы вынуждены изменить из-за роста производственных затрат, дороговизны топлива, нормативных изменений и зарплат.

Также на цену билетов влияет то, что люди все больше отказываются от путешествий из-за появления нового штамма коронавируса.

Ранее "Сегодня" писали, что Международные авиалинии Украины восстанавливают ряд международных маршрутов в рамках летнего сезона 2022 года, плюс запускают новые, и рассказывали, какая авиакомпания стала самой безопасной в мире.

Реклама

билетыавиаМАУ
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Как купить билет "Укрзализныци" на "тысячу Зеленского" – пошаговая инструкция София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Уже с июня: МАУ запускает новый рейс из Киева в Европу Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36577.32

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2615.09

Litecoin (LTC)

108.24

Ripple (XRP)

0.6

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять