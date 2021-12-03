5 евро за билет в Европу! Ryanair объявил рождественскую распродажу

Билеты по акционной цене можно приобрести до 8 декабря 2021 года

Забронировать акционные билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирландский лоукостер Ryanair на время рождественских праздников снизил цены на десятки рейсов из Украины в Европу.

Заказать такие билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

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Билеты по акционной цене можно приобрести до 8 декабря 2021 года, но только на период путешествий: с 16 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Цены на них стартуют от 5 евро в одну сторону.

Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Однако сниженные тарифы предусматривают перевозку только ручной клади.

К примеру, из Киева в Манчестрер можно улететь за 4,99 евро, а в Лондон за 12,99 евро. Из Львова и Одессы билеты также стартуют от 4,99 евро, а из Харькова от 7,99 евро.

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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

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Новые рейсы от лоукостера

С 27 марта 2022 года Ryanair откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Более того, авиакомпания уже приступила к продаже авиабилетов на данный маршрут. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону и от 55,9 евро в обе стороны.

Также, ирландский лоукостер Ryanair со 2 ноября запустил полеты из Львова в итальянское Палермо.

Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair может ввезти в Украину для базирования 20 самолетов.