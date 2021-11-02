Билеты по цене обеда. Ryanair запустил бюджетный рейс в Италию

Полеты будут выполнять дважды в неделю, по вторникам и субботам

Самолет вылетает из Палермо во Львов в 12:10 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирландский лоукостер Ryanair с 2 ноября запустил полеты из Львова в итальянское Палермо.

Об этом сообщает "Львовский портал".

Реклама

Полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Первый рейс уже отправился в 15:05, 2 ноября. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 245 грн.

Самолет вылетает из Палермо во Львов в 12:10, а обратный рейс в Италию отправляется в 15:05.

"Сегодня" проверили, сколько будут стоить билеты на рейс в итальянское Палермо. В субботу, 2 ноября, можно улететь за 615 гривен.

Реклама

/ Фото: скриншот

Глава Ryanair может получить бонусных 100 миллионов фунтов стерлингов

Ранее мы сообщали, что исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири может получить зарплату в размере 100 миллионов евро, несмотря на то, что Ryanair понесла огромные убытки во время пандемии.

Оказывается, что если в период с 2021 по 2024 год стоимость акций компании достигнет 21 евро, то исполнительный директор авиакомпании имеет право на бонус в размере 10 млн акций.

Реклама

А акции Ryanair почти удвоились с момента пандемии в марте 2020 года и сейчас колеблются около исторического максимума. И это несмотря на то, что в прошлом году, во время локдауна, авиакомпания понесла убытки в размере 1,1 миллиарда евро.

Ранее мы сообщали, что в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.

Также мы сообщали, что лоукостер SkyUp объявил о прибытии нового самолета, который стал 14-м по счету в украинской компании. Среднемагистральный Boeing 737-800 NG уже находится на территории международного аэропорта "Борисполь".