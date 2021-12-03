5 євро за квиток до Європи! Ryanair оголосив різдвяний розпродаж

Квитки за акційною ціною можна придбати до 8 грудня 2021

Забронювати акційні квитки можна з Києва, Львова, Харкова та Одеси / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірландський лоукостер Ryanair на час різдвяних свят знизив ціни на десятки рейсів із України до Європи.

Замовити такі квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії.

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Квитки за акційною ціною можна придбати до 8 грудня 2021, але лише на період подорожей: з 16 грудня 2021 по 6 січня 2022. Ціни на них стартують від 5 євро в одну сторону.

Забронювати такі квитки можна з Києва, Львова, Харкова та Одеси. Проте, знижені тарифи передбачають перевезення лише ручної поклажі.

Наприклад, із Києва в Манчестрер можна полетіти за 4,99 євро, а у Лондон за 12,99 євро. Із Львова та Одеси квитки, також, стартують від 4,99 євро, а з Харкова від 7,99 євро.

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

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Нові рейси від лоукостера

З 27 березня 2022 року Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях. Більше того, авіакомпанія вже розпочала продаж авіаквитків на цей маршрут. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в один бік та від 55,9 євро в обидва.

Також, ірландський лоукостер Ryanair з 2 листопада запустив польоти зі Львова до італійського Палермо.

Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може завезти до України для базування 20 літаків.