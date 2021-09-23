Ryanair расширит летный парк в Украине

Оператором всех украинских баз может стать польская дочерняя компания Ryanair — Buzz

Ryanair может завезти в Украину до двух десятков самолетов

Ирландский лоукостер Ryanair может завезти в Украину для базирования 20 самолетов.

Об этом пишет fly4free.

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Глава перевозчика Майкл О’Лири рассказал польскому изданию, что оператором всех украинских баз может стать польская "дочка" Ryanair – Buzz.

К концу октября флот польской компании увеличится до 54 самолетов:

46 самолетов – 189-местные Boeing 737−800;

еще восемь – новые 197-местные Boeing 737−8200.

Открытие баз позволит совершать большее количество рейсов из базового аэропорта и предложит пассажирам удобное расписание.

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Ryanair представлен в пяти аэропортах Украины:

Борисполе;

Львове;

Одессе;

Херсоне;

Харькове.

В 2018 году авиакомпания начала регулярные рейсы в Украину.

SkyUp выиграл дело в суде

Верховный суд удовлетворил жалобы Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) и SkyUp Airlines. Рейсы из международного аэропорта "Борисполь" по маршруту Киев – Стамбул – Киев остаются за авиакомпанией.

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Сейчас SkyUp имеет три частоты на маршруте Киев – Стамбул – Киев и использует их полностью: рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

По данным международного аэропорта "Борисполь", рейсы в Стамбул одни из самых популярных и в течение последних нескольких месяцев стабильно попадают в ТОП-3 наиболее загруженных направлений.