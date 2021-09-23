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Ryanair розширить льотний парк в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
23 вересня, 14:26
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Оператором усіх українських баз може стати польська дочірня компанія Ryanair – Buzz
Ryanair може завезти в Україну до двох десятків літаків
Ryanair може завезти в Україну до двох десятків літаків

Ірландський лоукостер Ryanair може завезти в Україні для базування 20 літаків.

Про це пише fly4free.

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Глава перевізника Майкл О'Лірі розповів польському виданню, що оператором всіх українських баз може стати польська "дочка" Ryanair – Buzz.

До кінця жовтня флот польської компанії збільшиться до 54 літаків:

  • 46 літаків – 189-місцеві Boeing 737-800;
  • ще вісім – нові 197-місцеві Boeing 737-8200.

Відкриття баз дозволить здійснювати більшу кількість рейсів з базового аеропорту і запропонує пасажирам зручний розклад.

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Ryanair представлений в п'яти аеропортах України:

  • Борисполі;
  • Львові;
  • Одесі;
  • Херсоні;
  • Харкові.

У 2018 році авіакомпанія почала регулярні рейси в Україну.

SkyUp виграв справу в суді

Верховний суд задовольнив скарги Державної авіаційної служби України (гасу) і SkyUp Airlines. рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль "За маршрутом Київ – Стамбул – Київ залишаються за авіакомпанією.

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Зараз SkyUp має три частоти на маршруті Київ – Стамбул – Київ і використовує їх повністю: рейси виконуються по понеділках, середах і п'ятницях.

За даними міжнародного аеропорту "Бориспіль", рейси в Стамбул одні з найпопулярніших і протягом останніх декількох місяців стабільно потрапляють в ТОП-3 найбільш завантажених напрямків.

  • Нагадаємо, в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • Також ми повідомляли, що лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака , Який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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